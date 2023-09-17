Приключенческая игра Eastward получит сюжетное дополнение в духе Stardew Valley ©

Среди новостей, прозвучавших на недавнем Nintendo Direct, был и анонс сюжетного дополнения для отличного приключения Eastward от Pixpil и Chucklefish, представленное с ранним трейлером и обещающее стать интересным дополнением к основному сюжету.

В Eastward: Octopia, выход которого запланирован на осень этого года на ПК и Nintendo Switch, главные герои Сэм и Джон начнут новую мирную жизнь фермеров в отдаленной горной деревне, что, тем не менее, приведет к новым приключениям и проблемам, которые предстоит решить героям. Несмотря на то, что действие игры происходит в мире, довольно сильно отличающемся от того, который мы видели в основной части, Octopia явно повторяет структуру Eastward, но при этом в ней появляется ряд новых ситуаций.

В некотором роде это расширение ставит Eastward в один ряд с симуляторами фермерства в песочнице, являясь своего рода ответом на Stardew Valley со стороны авторов игры.

Результаты выглядят очень многообещающе, учитывая интересный набор возможностей. Речь идет о том, чтобы восстановить старую ферму и попытаться наладить ее работу, отремонтировать постройки и приступить к классическим фермерским занятиям. Это и выращивание различных растений, и сбор ресурсов, и максимально эффективное сельскохозяйственное производство.

Помимо того, что ферма должна встать на ноги, необходимо также возродить горную деревню, в которой она расположена, и наладить различные отношения с ее жителями. Это явный намек на песочницы в стиле Stardew Valley или Harvest Moon, но в то же время в ней есть особая изюминка оригинальной Eastward.