Анонсирован сиквел Echo Generation

Студия Cococucumber анонсировала ролевую игру Echo Generation 2. Релиз киберпанкового приключения на ПК и консолях Xbox Series запланирован на 2026 год.

Пользователи возьмут под управление Джека — обычного отца, который оказался затерян среди звезд вдали от родного города Мейпл Таун. Герою предстоит исследовать новое измерение, найти эксцентричных союзников и сразиться с инопланетными врагами ради возвращения домой.

Авторы значительно изменили геймплей оригинала. Они превратили классические пошаговые бои в динамичный декбилдер. В распоряжении игроков окажется более 100 уникальных карт для создания комбинаций, мощных атак и призыва помощников. Визуально проект сохранит узнаваемый воксельный стиль, вдохновленный поп-культурой 80-х и 90-х годов.

Геймдиректор Мартин Говро отметил, что при расширении вселенной команда опиралась на опыт первой части и отзывы фанатов.