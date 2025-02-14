ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Eclipse 2: Invasion of Darkness 4-й квартал 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Инди, Вид сверху
6.6 5 оценок

Вышел геймплейный трейлер российской ролевой игры Eclipse 2

Simple Jack

Независимая российская студия MadRock представила новый трейлер игрового процесса ролевой игры Eclipse 2: Invasion of Darkness. Ролик демонстрирует исследование мира, мирных NPC, сражения с монстрами и магическую систему.

Eclipse 2: Invasion of Darkness — ролевой экшен с изометрической перспективой, динамичными сражениями в духе экшенов и исследование условно открытого мира в стиле метроидваний.

По сюжету герою предстоит возглавить оборону средневекового поселения от нападения инопланетян, используя украденные у пришельцев же технологии, спасти семью с корабля захватчиков, а потом и спасти всю Землю от вторжения.

Источник  
23
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
Legioner999

выглядит бедно и лагающе

9
Max Zol 13

фууу! что это?

1
ОТСТУПНИК Style

нашёл в стиме первую чвасть за 240р. выглядит неплохо

0
WerGC

что с частотой кадров?

0
NevSan

Нормально, для начала пойдет.

0
Бобровый Погребок

какого начала, это вторая часть

0
Кей Овальд

Два? Впрочем пока кажется неплохо.

-1
Janekste

Неужели нельзя было сделать с нормальной камерой игру? В топку всю эту изометрию! Пусть разработчики сами в такое играют.

-1
ka4o4ek

"Российская" студия, цирк.

-3
Александр Дантес

Ну... пф... на смуту вроде не похоже.

-4
КристианПобединский

твоя любимая игра ?

0
1988229

Да что вы так реагируете на эту игру? С чего-то надо же начинать! Когда-то и польский геймдев начинал со своих дешёвых шутеров, а пришёл к одним из ведущих разработчиков мира.

1
Александр Дантес 1988229

Не знаю сколько вам лет, но... "начинал" нашь гейм дэв очень давно где то в нулевых и начинали очень даже неплохо космические рейнджеры, герои меча и магии, сноу ранер, блицкриг,King’s Bounty, корсары, чёрные бушлаты да взять хоть не давний хайг флит, квазик или пасфайндер, но всё сводилось и сводится по сей день к одному к забриванию л*хов а не перерастало во что то действительно стоящее.

1
1988229 Александр Дантес

Я открою секрет: Российский геймдев нулевых - умер в две тысячи восьмом году, и заново начал возрождаться только в этом десятилетии!

1
Александр Дантес 1988229

Именно "умер" и это чётко прослеживается в том что сейчас называют российскими "играми" большинстве этих проектов если не все просто попытки копировать более успешные западные проекты ну как современные лады и для меня это не "фозрождение" а туфта, игры это слияние всего ранее существовавшего искусства и там где руку не прикладывают творческие люди а лиж средней руки ремеслиники выходит нечто подобное смуте, владик брутал, атомик хёрт, сталкрафт или калибр.

0