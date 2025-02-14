Вышел геймплейный трейлер российской ролевой игры Eclipse 2

Независимая российская студия MadRock представила новый трейлер игрового процесса ролевой игры Eclipse 2: Invasion of Darkness. Ролик демонстрирует исследование мира, мирных NPC, сражения с монстрами и магическую систему.

Eclipse 2: Invasion of Darkness — ролевой экшен с изометрической перспективой, динамичными сражениями в духе экшенов и исследование условно открытого мира в стиле метроидваний.

По сюжету герою предстоит возглавить оборону средневекового поселения от нападения инопланетян, используя украденные у пришельцев же технологии, спасти семью с корабля захватчиков, а потом и спасти всю Землю от вторжения.