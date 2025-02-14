Вышел геймплейный трейлер российской ролевой игры Eclipse 2

Независимая российская студия MadRock представила новый трейлер игрового процесса ролевой игры Eclipse 2: Invasion of Darkness. Ролик демонстрирует исследование мира, мирных NPC, сражения с монстрами и магическую систему.
Eclipse 2: Invasion of Darkness — ролевой экшен с изометрической перспективой, динамичными сражениями в духе экшенов и исследование условно открытого мира в стиле метроидваний.
По сюжету герою предстоит возглавить оборону средневекового поселения от нападения инопланетян, используя украденные у пришельцев же технологии, спасти семью с корабля захватчиков, а потом и спасти всю Землю от вторжения.
выглядит бедно и лагающе
фууу! что это?
нашёл в стиме первую чвасть за 240р. выглядит неплохо
что с частотой кадров?
Нормально, для начала пойдет.
какого начала, это вторая часть
Два? Впрочем пока кажется неплохо.
Неужели нельзя было сделать с нормальной камерой игру? В топку всю эту изометрию! Пусть разработчики сами в такое играют.
"Российская" студия, цирк.
Ну... пф... на смуту вроде не похоже.
твоя любимая игра ?
Да что вы так реагируете на эту игру? С чего-то надо же начинать! Когда-то и польский геймдев начинал со своих дешёвых шутеров, а пришёл к одним из ведущих разработчиков мира.
Не знаю сколько вам лет, но... "начинал" нашь гейм дэв очень давно где то в нулевых и начинали очень даже неплохо космические рейнджеры, герои меча и магии, сноу ранер, блицкриг,King’s Bounty, корсары, чёрные бушлаты да взять хоть не давний хайг флит, квазик или пасфайндер, но всё сводилось и сводится по сей день к одному к забриванию л*хов а не перерастало во что то действительно стоящее.
Я открою секрет: Российский геймдев нулевых - умер в две тысячи восьмом году, и заново начал возрождаться только в этом десятилетии!
Именно "умер" и это чётко прослеживается в том что сейчас называют российскими "играми" большинстве этих проектов если не все просто попытки копировать более успешные западные проекты ну как современные лады и для меня это не "фозрождение" а туфта, игры это слияние всего ранее существовавшего искусства и там где руку не прикладывают творческие люди а лиж средней руки ремеслиники выходит нечто подобное смуте, владик брутал, атомик хёрт, сталкрафт или калибр.