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eFootball 2024 30.09.2021
4.3 117 оценок

Релизный трейлер бесплатного симулятора футбола eFootball 2024 от Konami

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butcher69
Новости

Вышло новое обновление для игры eFootball. Патч, получивший номер 3.0.0, привносит ряд долгожданных новых функций и улучшений. С его выходом название игры изменилось с eFootball 2023 на eFootball 2024.

  • Появился доступ к дополнительным лигам.
  • Появились тысячи новых лиц игроков.
  • Обновлены комплекты экипировки для команд.
  • Улучшена механика дриблинга и защиты.
  • Добавлена система "Boosters", позволяющая отдельным игрокам повысить свои навыки сверх стандартного лимита (99).
  • Также введена стартовая кампания eFootball, в рамках которой как начинающие, так и опытные игроки могут получить различные награды. Наряду с бонусами за вход в игру, мы можем получить дополнительные монеты eFootball, очки GP, EXP и многое другое.
  • Изменения коснулись искусственного интеллекта, что позволило добиться более реалистичного поведения игроков на поле.
  • Внесены изменения в рейтинг формы игроков, позволяющие более эффективно использовать игроков со "Стандартной" или "Непостоянной" формой.
  • Также были исправлены многочисленные технические ошибки. Кроме того, был уменьшен размер игры на PS4.

eFootball - это футбольная игра от Konami, использующая модель free-to-play с микроплатежами. Дебют состоялся два года назад под названием eFootball 2022. Вместо того чтобы каждый год выпускать новый проект, авторы решили постоянно развивать игру и каждый раз переименовывать ее.

Игра eFootball 2024 доступна на ПК, консолях PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X и S, а также на мобильных устройствах под управлением iOS и Android.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Rey Harley
eFootball - это футбольная игра от Konami, использующая модель free-to-play с микроплатежами.

Бесплатные игры сейчас выходят самыми дорогими. Если втянешься, вольешь в нее денег как три Фифы, в этом я уверен

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