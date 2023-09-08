Релизный трейлер бесплатного симулятора футбола eFootball 2024 от Konami ©

Вышло новое обновление для игры eFootball. Патч, получивший номер 3.0.0, привносит ряд долгожданных новых функций и улучшений. С его выходом название игры изменилось с eFootball 2023 на eFootball 2024.

Появился доступ к дополнительным лигам.

Появились тысячи новых лиц игроков.

Обновлены комплекты экипировки для команд.

Улучшена механика дриблинга и защиты.

Добавлена система "Boosters", позволяющая отдельным игрокам повысить свои навыки сверх стандартного лимита (99).

Также введена стартовая кампания eFootball, в рамках которой как начинающие, так и опытные игроки могут получить различные награды. Наряду с бонусами за вход в игру, мы можем получить дополнительные монеты eFootball, очки GP, EXP и многое другое.

Изменения коснулись искусственного интеллекта, что позволило добиться более реалистичного поведения игроков на поле.

Внесены изменения в рейтинг формы игроков, позволяющие более эффективно использовать игроков со "Стандартной" или "Непостоянной" формой.

Также были исправлены многочисленные технические ошибки. Кроме того, был уменьшен размер игры на PS4.

eFootball - это футбольная игра от Konami, использующая модель free-to-play с микроплатежами. Дебют состоялся два года назад под названием eFootball 2022. Вместо того чтобы каждый год выпускать новый проект, авторы решили постоянно развивать игру и каждый раз переименовывать ее.

Игра eFootball 2024 доступна на ПК, консолях PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X и S, а также на мобильных устройствах под управлением iOS и Android.