Релизный трейлер бесплатного симулятора футбола eFootball 2024 от Konami

Вышло новое обновление для игры eFootball. Патч, получивший номер 3.0.0, привносит ряд долгожданных новых функций и улучшений. С его выходом название игры изменилось с eFootball 2023 на eFootball 2024.
- Появился доступ к дополнительным лигам.
- Появились тысячи новых лиц игроков.
- Обновлены комплекты экипировки для команд.
- Улучшена механика дриблинга и защиты.
- Добавлена система "Boosters", позволяющая отдельным игрокам повысить свои навыки сверх стандартного лимита (99).
- Также введена стартовая кампания eFootball, в рамках которой как начинающие, так и опытные игроки могут получить различные награды. Наряду с бонусами за вход в игру, мы можем получить дополнительные монеты eFootball, очки GP, EXP и многое другое.
- Изменения коснулись искусственного интеллекта, что позволило добиться более реалистичного поведения игроков на поле.
- Внесены изменения в рейтинг формы игроков, позволяющие более эффективно использовать игроков со "Стандартной" или "Непостоянной" формой.
- Также были исправлены многочисленные технические ошибки. Кроме того, был уменьшен размер игры на PS4.
eFootball - это футбольная игра от Konami, использующая модель free-to-play с микроплатежами. Дебют состоялся два года назад под названием eFootball 2022. Вместо того чтобы каждый год выпускать новый проект, авторы решили постоянно развивать игру и каждый раз переименовывать ее.
Игра eFootball 2024 доступна на ПК, консолях PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X и S, а также на мобильных устройствах под управлением iOS и Android.
Бесплатные игры сейчас выходят самыми дорогими. Если втянешься, вольешь в нее денег как три Фифы, в этом я уверен