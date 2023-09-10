Strange Scaffold выпустили финальный трейлер шутера от третьего лица El Paso, Elsewhere ©

26 сентября наступит дата выхода неонуарного хоррор-шутера El Paso, Elsewhere от Strange Scaffold. И чтобы еще больше раззадорить фанатов, разработчики выпустил то, что рекламируется как финальный трейлер игры.

В трейлере показано, как главный герой Джеймс Сэвидж приходит к внезапному и ужасающему осознанию во время своего путешествия, чтобы остановить свою бывшую девушку и повелителя вампиров Дракулу

На этом пути к забвению Сэвидж охотится на монстров, защищающих Дракулу, которая стремится провести ритуал, который положит конец миру, каким мы его знаем, и передаст его под ее власть. Вооруженные дробовиками, пистолетами, узи, кольями и многим другим, единственный выбор, который есть у игроков, — это продолжать двигаться вперед. Игрокам придется пробиваться через более чем 40 этажей захватывающего действия под звуки хип-хоп-хоррор-саундтрека с вокалом номинированного на премию BAFTA Ксалавьера Нельсона-младшего.

El Paso, Elsewhere выйдет 26 сентября 2023 года на Xbox One, Xbox Series X|S и ПК в Steam .