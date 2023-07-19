Elden Ring появится в Game Pass? Сара Бонд сделала возможный тизер ©

Сара Бонд, вице-президент Xbox, сегодня разместила любопытное сообщение. В Twitter она опубликовала пост с двумя смайликами по соседству с надписью Xbox. Многие стали строить догадки, о чем же идет речь.. Спустя час исполнительный директор снова оставила сообщение по этому поводу, на этот раз связав пост с эмоциями с игрой Elden Ring.

В социальных сетях уже начали появляться обсуждения, связанные с возможным появлением игры в сервисе Game Pass. В компании Xbox всегда любили делать тизеры к крупным анонсам для своего сервиса. К тому же в прошлом компания Bandai Namco уже выпускала несколько своих игр в Game Pass.

В связи с анонсом расширения Shadow of the Erdtree сейчас самое подходящее время для выхода игры на Game Pass, чтобы подписчики могли насладиться базовой игрой и заинтересоваться DLC.