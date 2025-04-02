Elden Ring заглянет на Nintendo Switch 2 в виде Tarnished Edition

Bandai Namco, FromSoftware и Nintendo объявили, что Elden Ring выйдет на Nintendo Switch 2. Анонсированная во время Switch 2 Direct, игра получила новый трейлер, который вы можете посмотреть выше.
Названная Elden Ring Tarnished Edition, игра должна выйти на Nintendo Switch 2 в 2025 году. В настоящее время нет подробностей о том, будет ли релиз Switch 2 также включать DLC Shadow of the Erdtree. Учитывая название Tarnished Edition, вполне вероятно, что это будет своего рода Elden Ring Definitive Edition, которое может выйти и на других платформах.
Elden Ring Tarnished Edition была анонсирована наряду с множеством других вещей во время Switch 2 Direct. Одним из ключевых анонсов во время мероприятия стал тот факт, что Switch 2 поступит в продажу 5 июня.
Что-то не видео в 30 ФПС, в данной игре при таком ФПС играть будет проблемно.
Ладно уговорили.
Посмотрим.
всё? мешочек спама закончился?
То есть погасшая версия? Порезаная?
то есть название издания - элден кринж характерно говорит про себя что это угасание геймдева бабадзаки. застрявшее еще в поколении игр от пс3.
ну кудаж без элден кринге