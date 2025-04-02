Elden Ring заглянет на Nintendo Switch 2 в виде Tarnished Edition

Bandai Namco, FromSoftware и Nintendo объявили, что Elden Ring выйдет на Nintendo Switch 2. Анонсированная во время Switch 2 Direct, игра получила новый трейлер, который вы можете посмотреть выше.

Названная Elden Ring Tarnished Edition, игра должна выйти на Nintendo Switch 2 в 2025 году. В настоящее время нет подробностей о том, будет ли релиз Switch 2 также включать DLC Shadow of the Erdtree. Учитывая название Tarnished Edition, вполне вероятно, что это будет своего рода Elden Ring Definitive Edition, которое может выйти и на других платформах.

Elden Ring Tarnished Edition была анонсирована наряду с множеством других вещей во время Switch 2 Direct. Одним из ключевых анонсов во время мероприятия стал тот факт, что Switch 2 поступит в продажу 5 июня.