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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.8 6 684 оценки

Elden Ring заглянет на Nintendo Switch 2 в виде Tarnished Edition

monk70 monk70

Bandai Namco, FromSoftware и Nintendo объявили, что Elden Ring выйдет на Nintendo Switch 2. Анонсированная во время Switch 2 Direct, игра получила новый трейлер, который вы можете посмотреть выше.

Названная Elden Ring Tarnished Edition, игра должна выйти на Nintendo Switch 2 в 2025 году. В настоящее время нет подробностей о том, будет ли релиз Switch 2 также включать DLC Shadow of the Erdtree. Учитывая название Tarnished Edition, вполне вероятно, что это будет своего рода Elden Ring Definitive Edition, которое может выйти и на других платформах.

Elden Ring Tarnished Edition была анонсирована наряду с множеством других вещей во время Switch 2 Direct. Одним из ключевых анонсов во время мероприятия стал тот факт, что Switch 2 поступит в продажу 5 июня.

10
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Kenn1y

Что-то не видео в 30 ФПС, в данной игре при таком ФПС играть будет проблемно.

1
sa1958

Ладно уговорили.

Посмотрим.

0
создатель русского репа

всё? мешочек спама закончился?

-2
yrroodd

То есть погасшая версия? Порезаная?

-3
fortuneismax

то есть название издания - элден кринж характерно говорит про себя что это угасание геймдева бабадзаки. застрявшее еще в поколении игр от пс3.

-6
fortuneismax

ну кудаж без элден кринге

-4