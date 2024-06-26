FromSoftware выпускает обновление для Elden Ring, чтобы упростить прохождение DLC

После выхода сюжетного расширения Shadow of the Erdtree для Elden Ring выяснилось, что разработчики несколько переборщили со сложностью местных противников и боссов. По крайней мере, так считают некоторые игроки, написавшие негативные отзывы из-за высокой сложности в уже и так сложной игре. Похоже, разработчики из студии FromSoftware решили прислушаться к игрокам и теперь в каком-то смысле облегчат им прохождение дополнения. Для этого был выпущен специальный патч с корректировками баланса в Shadow of the Erdtree.
Сообщается, что Elden Ring была обновлена до версии 1.12.2. Этот небольшой патч посвящён исключительно правкам игрового баланса и пока не затрагивает другие аспекты ролевого экшена. Чтобы решить проблему чрезмерной сложности, разработчики пересмотрели систему Благословений Древа Упадка и Праха Славного Духа. Как работает эта система и зачем она нужна, можно узнать из нашего специального руководства.
Список изменений в версии 1.12.2:
Изменено масштабирование кривых атаки и поглощения урона для улучшений "Благословения".
- Снижение атаки и урона было увеличено для первой половины максимального количества улучшений Благословения, а во второй половине теперь будет более постепенным.
- Атака и поглощение урона, получаемые на последнем уровне улучшений Благословения, были немного увеличены.
Обновления баланса можно применить, войдя на многопользовательский сервер.
Кроме того, разработчики подтвердили наличие ошибки на ПК, из-за которой настройки трассировки лучей автоматически включаются, если вы ранее загружали сохранения из предыдущих версий игры. Если частота кадров нестабильна, проверьте в меню "Система" > "Настройки графики" > "Качество трассировки лучей" из титульного или внутриигрового меню, не было ли случайно установлено значение "ВКЛ". После установки значения "Выкл" трассировка лучей больше не будет включаться автоматически.
В ближайшее время авторы собираются выпустить ещё один патч, который затронет баланс в более глобальном смысле и устранит найденные ошибки. Также планируется улучшение игрового процесса для "Новой игры+" и повышение производительности Elden Ring на ПК и консолях.
все остальные игроки которые прошли длс // Дмитрий Козырин
Да-да-да. Не убил старую версию "дракона, который ваншотит" в Dark Souls 2 - не прошел игру. И вообще, 7 раз надо пройти...
В дс2 кстати для любителей лора игру реально надо проходить раза два три, описания меняются у некоторых вещей, но это фишка только 2й, в 3й части 2.5 раза пройти игру что бы собрать все.
И второе прохождение проще первого.)
Засчитывается только то прохождение, где в одной повязке, без прокачки и со стартовым оружием. Все, кто прошел игру и DLC иначе еще и с мануалами, слабаки
Лучше бы для нытиков сделали что то в духе Метал Гир)
В дум этернул мародерам звездочки над головой сделали когда их оглушаешь для тех кто играет на легком
Любители страдать, должны страдать🤷♂️ // Бо Бёр
Позорище. Даже специально предупреждали про сложность и прочее. Правильно даже на Ютубе говорят что это не игра сложная а игроки плохо играют. Игры от Фромов ВСЕГДА сложные,ничего нового. Но кто то умудряется их пройти пугилистом а кому то всего 4 часа на дополнение нужно. А теперь менять все в угоду казуалам. // Мурат Хашкулов
все блогеры ныли что боссы жесткие...куплинов сидел 3 дня на льве)))и ныл ныл ныл (в итоге он просто оказался недалеким человеком)также другие блогеры нытики а вот вчера глянул Авртура Блэксилвера блогера и он подобрал нужное оружие какое надо и ушатал этого льва совершенно спокойно и в целом недолго это заняло у него времени (человек думает головой просто) а остальные блогеры нытики просто дбл))))я тоже льва ушатал двуручником руин довольно быстро
незнаю что будет дальше но пока что все идет хорошо
только блэк сам говорил что боссы поломанные, лев - это верхушка айсберга
Ekky вообще на стримах, при первом прохождении длс в не оптимизированном билде сдувал всех боссов за считанные минуты)
тем временем остальные рукожопые, казуальные ютуберы часами сидели на боссах и ныли как малолетние девочки)
Это уже второй раз когда они выпускают нерфы, первый раз были Радан и Маления, которые реально шотали, но там так и задумано было. А теперь они мешки с картошкой для битья.
Куплинов вообще главный нытик. То ему открытый мир не нравится,то боевая система,то управление в Резиденте,то камера,то комментарии и советы.Другие да,действительно не лучше. Стоит один Хэллблейд 2 вспомнить который они все облили помоями,ни черта не поняли ни о сюжете ни о смысле игры но показать на своём канале и высказать свое никому не нужное экспертное мнение -это они всегда. // Мурат Хашкулов
Ну вот и фромы пошли на пути казуалов, скоро в близзард превратятся.
Превратятся из людей в разнообразное дерьмо? Не, что бы деградировать до уровня близов надо очень постараться, особенно если ты азиат.
Дрочилы-мазохисты могут патч не ставить. А остальеые приобщатся и поиграют, отдохнут на нормальной сложности, как у всех рпг.
Ни когда не понимал что им мешает добавить в игры уровни сложности и тогда бы каждый смог выбрать тот челендж который устроит.
Да дело в том их игры изначально на нормальном уровне сложности это игроки стали казуальнее.
Так уровни сложности как раз бы и позволили выбирать кому что больше нравится, кто совсем криворукий играет на лёгком и не ноет а кто хочет максимальный челендж выбирает мастер или вообще какой нибудь легендарный и все довольны, нормальные разрабы вообще по мимо уровней сложности добавляют в них различные тонкие настройки и различные режимы.
Не. Это убьет фишку игры. Ты либо как все прочувствуй игру либо играй в другое. В гта же нет уровней сложности, прикинь будет. Тупо же. Некоторые игроки как и хотят проверить себя, игры же не хардкорные. Я не играл в ниндзя гайден, но наслышен о ее сложности, со временем в нее тоже добавили сложность и где эта серия сейчас? Так мелкая отсылка в нио теперь.
В старых дс и бб уровни сложности повышались от нг+ на нг+6 там уже хардкор начинался.
Это наоборот тупо ограничивает игру и выбор для игрока, если кому то нравится максимальный челендж то у него нет ни какого варианта что бы хоть как то усложнить игру пройдя её на единственном уровне сложности, он больше ни чего не получит и не сможет изменить (ну кроме как самому придумывать какие нибудь ограничения), про различные доп режимы я даже не говорю.
Скажу от себя меня именно затяну в игры фромов то что они не простые. Хотя давно когда в демон соулс поиграл на пс3, я не смог пройти фалангу, первого босса игры мира 1-1)) когда портанули дарк соулс на пк меня подкупил средневековый сеттинг и про сложность я не знал и угадай на каком боссе я бросил игру?))) Но потом вернулся отомстить через какое то время и просто влюбился в серию игр фромов. Это просто отдушина была после всяких обливионов казуальных и тп. Елден меня разочеровал только тем что он был очень легкий на фоне секиро или игр разрабов нио, но и мир огромный тож лишнее, но больше всего разочеровала сложность и сломанный кооп
какие же убогие нытики....все там нормально было...я тоже по началу был в шоке от урона мобов и боссов (но это пока не понял что нужно брать из оружия в первой половине игры) взял двуручник руин + талисманы на улучшения навыков типа осколок саши и еще один имбовый который я нашел уже в длс и все оказалось намного легче и веселее ..босс лев епилептик и баба маг вертолет отлетели с 4 попытки...(естественно искал я все осколки для усиления своего урона) пока не пришел к ним....уровень у меня небольшой 178 (сила 76 стойкость 40 остальные статы на здоровье и по мелочи на веру для молитв сила пламени ....и ничего она несложная стала ....нытики просто ленивые и тупые как пробка
это мое мнение по первой половине началу игры 2 боссов (что дальше я незнаю но уверен что можно подобрать идеальный баланс и дальше по мере прохождения игры ..нет ничего невозможного
Я на нг+ щас мне еще предстоит дойти до длс, меня вчера креветки 7 раз убили. Меня не убили боссы которых я раскидал на изи или драконы, но креветки меня просто насиловали))
двуручник руин бери совет мой...и его атака магией очень поможет тебе сам увидишь....все остальное оружие с основной игры неэфективное ..ну еще можно Богохульный клинок взять (тоже поможет в длс) а всякие катаны шматаны тебе не помогут чтобы ты знал....
Удачи на Радане и Гае, клоун
до радана нужно дойти еще...и потом я найду более эфективное оружие клоун
Ну после обновы может и найдешь, а сейчас твои высеры о легкости ничего не стоят если ты в пример ставишь льва или реланну, а реально жестких боссов не встречал еще, так что твои вые$#ны о казуальности офни, клоун
Каждому свое, конечно, не надо судить и оскорблять всех подряд. Пусть каждый выбирает ту игру и тот стиль, который ему подходит. Я, к примеру, вообще не почувствовал ДЛС, возможно, потому что я "маг казуальщик", но единственный, кто меня сильно напрягает - это огненые гиганты или невнимательность во время прохождения по обычным локациям с мобами. В остальном, все боссы, которых я уже успел убить (2-3, в том числе 2-3 мини), как и священный лев, не доставили хоть каких то серьезных проблем, как, скажем, во время прохождения основно игры, где я часами убивал кого-то. А вообще, есть одно очень неплохое обьяснение криворукости людей, а не того, что "игра оооооч сложная". И это обьснение - мимик, который копирует героя и аннигилирует всех и вся, если находится на одном уровне, скажем так, с боссом, а уж если он перекачен, как и ты, собственно, то можешь вообще ничего не нажиматть, стоя в сторонке и попивая мартини, пока там идет тотальное унижение врага. Так вот, почему твоя копия может это делать, а ты нет? Вопрос риторический, который и дает ответ на эти обвинения со стороны вских блогеров.
Так слеза бафается сильнее игрока. Слезу ты можешь грейдануть до +10 и по сути все твои параметры удваиваются. По этому слеза получает урона меньше чем ты и может наносить урона больше тебя. В этом и есть её имбовость. Убрать грейды с нее и она будет отваливаться так же быстро как и игрок:)
Ну не только поэтому. Мимик еще и кнопки нажимает тогда, когда нужно, атакует и защищается своевременно. Да, иногда тапорно, но эффективно. В любом случае, это также зависит и от твоего билда, если ты ходишь с вилкой для обеда и не используешь ни баффы, ни амулеты правильные, ни масла и еще что, то тебе не поможет ни мимик, ни другие призывы. Да даже если это имба - это официальная имба, которую ты можешь использовать и не рвать на себе одежду.
Да это база, я так и делал и не еб** себе мозги и нервы:) Я не дурак что бы сидеть часами на боссе, не прошел с 1-5 раз, все, юзал призыв. Ну и юзал на боссах которые имели имун к моему урону.
Я зашёл в игру, она обновилась, нашёл босса-медведя, который убивает с двух ударов. Древо Упадка на 5, а здоровье более 2000. Обновление для галочки. Комментаторы делают выводы не проверив.
А чего там сложного, и так спецом приходится не играть с призывами и кастерами, чтобы не терять интерес.
Что это 1.12.2, версия до ПК? На PS5 просто уже давно 1.13.
Не ужто дошло что одевание штанов через голову это перебор. И что есть игроки а есть игродрочеры которых хлебом не корми а дай допереть через сотни смертей как надо штаны по мнению авторов одевать через голову именно.
Ребят есть ли слезы личинок для перерождения в длс? На основе прост все собрал и потратил // Андрей Ильиных
А зачем ты их вообще тратил? Мне 1 раз пригодилась только что бы золотой меч для фарма головастиков взять
Да после прохождения полного тестил билды разные от нечего делать // Андрей Ильиных
Нашли, что упрощать)))
Не первый раз уже. Они понижали сложность у мануса и арториуса и того дракона которого Гох роняет из лука, пепельного рыцаря, мидира этого кого я запомнил и все кстати из длс.
К Арториасу ходил каждый день как на работу. Вроде все тайминги и прочее уже было в голове но он тупо жирный - устаешь его ковырять.
В ремастере я его не ощутил, с первого трая грохнул(как и всех в основном) мне нравилось на нем и орнштейне сидеть на знаках призыва. Часто вызывали. А вот когда портанули 1 оригинальную, ну там опыта не было, там да было жостко. Он скачет как сайгак, ты как мячик перекатываешься без конца и так по новой))
Так игра и так легкая, особенно со слезой. 1-3 попытки на любого босса, кроме последнего. На него ушло около 30 попыток.
Да куда уже упрощать? Не нужно слушать казуальщиков, игра и так лёгкая. Если Бладборн выйдет на пк даже трудно представить какой будет поток нытья
Бб показался мне самым лёгким из всех соулсов от фромов. Надо ещё секиру попробовать.
Секиро на них боевой не похожа. Но игра все равно отличная. Не пожалеешь. // Мурат Хашкулов
Секиро сложнее в разы и от того в осном что темп игры другой и геймплей боевой отличается, но как поймешь все как по маслу пойдет
А я как чепух ласта не осилил))
Бб проще многих соулсов, про Эллен и говорить не стоит. Там сирота наверно только сложный босс
В бб как раз идеальный баланс, особо не нужно упарываться в прокачку, хватает навыков спокойно проходить от босса к боссу. В секиро примерно также. Это в элдене дрочилово сделали, между уровнем 100 и 150 разница в полтора удара босса. На 100 умер с двух ударов, на 150 получил два удара подскользнулся и умер.