FromSoftware выпускает обновление для Elden Ring, чтобы упростить прохождение DLC

После выхода сюжетного расширения Shadow of the Erdtree для Elden Ring выяснилось, что разработчики несколько переборщили со сложностью местных противников и боссов. По крайней мере, так считают некоторые игроки, написавшие негативные отзывы из-за высокой сложности в уже и так сложной игре. Похоже, разработчики из студии FromSoftware решили прислушаться к игрокам и теперь в каком-то смысле облегчат им прохождение дополнения. Для этого был выпущен специальный патч с корректировками баланса в Shadow of the Erdtree.

Сообщается, что Elden Ring была обновлена до версии 1.12.2. Этот небольшой патч посвящён исключительно правкам игрового баланса и пока не затрагивает другие аспекты ролевого экшена. Чтобы решить проблему чрезмерной сложности, разработчики пересмотрели систему Благословений Древа Упадка и Праха Славного Духа. Как работает эта система и зачем она нужна, можно узнать из нашего специального руководства.

Список изменений в версии 1.12.2:

Изменено масштабирование кривых атаки и поглощения урона для улучшений "Благословения".

Снижение атаки и урона было увеличено для первой половины максимального количества улучшений Благословения, а во второй половине теперь будет более постепенным.

Атака и поглощение урона, получаемые на последнем уровне улучшений Благословения, были немного увеличены.

Обновления баланса можно применить, войдя на многопользовательский сервер.

Кроме того, разработчики подтвердили наличие ошибки на ПК, из-за которой настройки трассировки лучей автоматически включаются, если вы ранее загружали сохранения из предыдущих версий игры. Если частота кадров нестабильна, проверьте в меню "Система" > "Настройки графики" > "Качество трассировки лучей" из титульного или внутриигрового меню, не было ли случайно установлено значение "ВКЛ". После установки значения "Выкл" трассировка лучей больше не будет включаться автоматически.

В ближайшее время авторы собираются выпустить ещё один патч, который затронет баланс в более глобальном смысле и устранит найденные ошибки. Также планируется улучшение игрового процесса для "Новой игры+" и повышение производительности Elden Ring на ПК и консолях.