Игроки Elden Ring объединились, чтобы помочь новичкам подготовиться к выходу DLC

Elden Ring Shadow of the Erdtree уже не за горами, и ветераны решили помочь всем, кто еще не победил Мога Повелителя Крови, и Радана, двух необязательных боссов, которых необходимо победить, чтобы получить доступ к DLC. Недавно стало известно, что более 60 % игроков в Steam до сих пор не победили Мога и не смогут отправиться в Страну Теней после выхода DLC 21 июня.

До выхода долгожданного DLC Elden Ring осталось менее двух недель, и у игроков осталось не так много времени, чтобы подготовиться к путешествию по Стране Теней, но помощь сообщества в победе над необходимыми необязательными боссами сыграла важную роль в том, чтобы как можно больше игроков смогли насладиться предстоящим Elden Ring Shadow of the Erdtree DLC.

В прошлом легенда Elden Ring, Let Me Solo Her, помогал игрокам победить Малению, пожалуй, самого сложного босса в игре. Благодаря усилиям Let Me Solo Her многие игроки, испытывающие трудности, смогли одержать победу над необязательным боссом, и она стала символом надежды и победы, после чего ушла на покой.

Недавно один из пользователей Twitter/X написал, что нужна еще одна Легенда, которая помогла бы игрокам победить необязательных боссов, необходимых для получения доступа к DLC Shadow of the Erdtree.

Однако на этот раз все сообщество решило объединиться, чтобы помочь игрокам одолеть двух необязательных боссов и сделать так, чтобы как можно больше игроков смогли отправиться в Страну Теней. Выход DLC Elden Ring Shadow of the Erdtree от FromSoftware намечен на 21 июня, а эмбарго на рецензии будет снято 18 июня.