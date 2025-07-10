Инсайдер: в фильме Elden Ring сыграет звезда "Парфюмера" и "Джеймса Бонда"

Сроки выхода адаптации пока не известны

Авторитетный киноинсайдер Джефф Снейдер заявил, что к актерскому составу экранизации Elden Ring может присоединиться Бен Уишоу. Пока актер ведет переговоры со студией и согласовывает расписание.

Зрителям Уишоу знаком по роли серийного убийцы Жана-Батиста Гренуя в триллере «Парфюмер: История одного убийцы», а также техника Кью в трех последних фильмах о Джеймсе Бонде с Дэниэлом Крэйгом. Также актер озвучивает медвежонка Паддингтона в фильмах одноименного цикла.

Экранизацию Elden Ring анонсировали в мае 2025 года. Режиссером и сценаристом выступит Алекс Гарленд («Падение империи»). Главную роль предположительно исполнит Кит Коннор, прежде работавший с постановщиком над военной драмой «Под огнем». Когда начнутся съемки, и когда выйдет экранизация Elden Ring, неизвестно.

Действие Elden Ring разворачивается в Междуземье — стране «за завесой тумана». Главный герой — один из Погасших. Эти смельчаки стремятся восстановить Кольцо Элдена, способное повелевать самим мирозданием, а затем занять трон Междуземья, что ранее не удавалось никому.