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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.7 5 194 оценки

Моддер добавил возможность призывать боссов на помощь в Elden Ring

Simple Jack
Новости

Пользователь FlippantTunic22 выпустил бесплатную модификацию для Elden Ring: Shadow of the Erdtree, которая позволяет призывать боссов в качестве союзников. Скачать ее можно с нашего сайта PlayGround.ru совершенно бесплатно.

На текущий момент в модификации доступны 11 боссов, в том числе Священный танцующий лев, финальный противник дополнения Радан, Гниющий Рыцарь и другие.

В июле популярный игрок в Elden Ring с ником Let Me Solo Her победил финального босса Shadow of the Erdtree, не получив урона. Для этого геймеру потребовалось меньше пяти минут.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
MAdach

С добрым утром

1
Egik81

Дай волю они самого виртуального черта притащат на помощь.)))

0
Megido

классная новость в 2024 году, о функции которая появилась ещё в 2022!

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