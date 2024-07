Моддер добавил возможность призывать боссов на помощь в Elden Ring

Пользователь FlippantTunic22 выпустил бесплатную модификацию для Elden Ring: Shadow of the Erdtree, которая позволяет призывать боссов в качестве союзников. Скачать ее можно с нашего сайта PlayGround.ru совершенно бесплатно.

На текущий момент в модификации доступны 11 боссов, в том числе Священный танцующий лев, финальный противник дополнения Радан, Гниющий Рыцарь и другие.

В июле популярный игрок в Elden Ring с ником Let Me Solo Her победил финального босса Shadow of the Erdtree, не получив урона. Для этого геймеру потребовалось меньше пяти минут.