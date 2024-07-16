Моддер добавил возможность призывать боссов на помощь в Elden Ring

Пользователь FlippantTunic22 выпустил бесплатную модификацию для Elden Ring: Shadow of the Erdtree, которая позволяет призывать боссов в качестве союзников. Скачать ее можно с нашего сайта PlayGround.ru совершенно бесплатно.
На текущий момент в модификации доступны 11 боссов, в том числе Священный танцующий лев, финальный противник дополнения Радан, Гниющий Рыцарь и другие.
В июле популярный игрок в Elden Ring с ником Let Me Solo Her победил финального босса Shadow of the Erdtree, не получив урона. Для этого геймеру потребовалось меньше пяти минут.
С добрым утром
Дай волю они самого виртуального черта притащат на помощь.)))
классная новость в 2024 году, о функции которая появилась ещё в 2022!