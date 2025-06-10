Для Elden Ring Nightreign вышло обновление 1.01.2

FromSoftware выпустила обновление 1.01.2 для Elden Ring Nightreign и поделилась полным списком изменений.

Обновление 1.01.2 исправляет несколько проблем в игре. Одно исправление помогает игрокам, которые были почти мертвы после того, как их схватил Черволицый, — теперь их можно спасти. Другое исправляет проблему, когда определенные навыки оружия добавляли дополнительные эффекты, когда они не должны были. Обновление также исправляет проблему, из-за которой игра вылетала во время боя с Адель, Бароном Ночи.

Обновление 1.01.2 также исправляет ошибку, из-за которой Демон-торговец не появлялся во время миссии «Найти Демона-торговца в Лимвелде» в Guardian’s Remembrance. Оно исправляет проблему, из-за которой некоторые виды оружия со способностью «Снижение урона от снарядов» не появлялись в сундуках с сокровищами или у поверженных врагов. Наконец, оно исправляет ошибку, из-за которой Либра, существо ночи, продолжало выполнять одни и те же действия снова и снова.

Полный список изменений можно найти по ссылке.