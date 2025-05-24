Новый трейлер Elden Ring: Nightreign представляет персонажа - Душеприказчик

Bandai Namco и FromSoftware выпустили новый трейлер персонажа для Elden Ring: Nightreign, в котором представлен играбельный персонаж Душеприказчик. Трейлер предлагает краткий обзор персонажа и его роли в игре.

Душеприказчик представлен как воин, владеющий проклятым мечом, который черпает свою силу не из гнева, а из ритуальной преданности. Кадры игрового процесса подчеркивают сбалансированные боевые приемы с упором на парирование и контратаки. Трейлер предполагает, что Душеприказчик предназначен для стиля игры, который меньше связан с агрессией и больше с таймингом и контролем.

Elden Ring Nightreign выйдет 30 мая на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и ПК.