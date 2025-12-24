Легендарный "Крах Кроты" возвращается: Destiny: Rising раскрыла детали третьего сезона

Разработчики мобильного шутера Destiny: Rising представили трейлер третьего сезона под названием Rising, старт которого запланирован на 3 января 2025 года. Главным событием обновления станет появление одного из самых культовых и пугающих противников вселенной Destiny — Кроты, а также возвращение знаменитого рейда «Крах Кроты».

Создатели проекта обещают бережно перенести классический кооперативный опыт на мобильные устройства. Рейд будет адаптирован под сенсорное управление и особенности платформы, сохранив при этом ключевые механики и напряжённую командную динамику. Для прохождения «Краха Кроты» предусмотрены два уровня сложности: «Нормальный» и «Испытание». Первая в мире команда, завершившая рейд на максимальной сложности, получит уникальные персонализированные косметические награды.

Сезон не ограничится только рейдом. Все игроки смогут заработать ценные призы за участие в активностях, а за выполнение специального задания бесплатно откроется новый герой — Кабр. Также в третьем сезоне появятся два новых режима — Bulwark Ops и Operation Cordon, призванные разнообразить привычный геймплей.

Destiny: Rising вышла 28 августа 2025 года и доступна на Android и iOS.