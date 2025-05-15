Трейлер Elden Ring Nightreign демонстрирует Стража

Bandai Namco выпустила новый трейлер Elden Ring Nightreign, в котором рассказывается о Страже. Гибрид орла и человека, ориентированный на защиту, обладает большим щитом, способным блокировать большой урон.

Он может контратаковать своей алебардой, чтобы ошеломить врага. Если его окружают несколько мелких врагов, умение "Вихрь" сметет их. И, наконец, с помощью ульты, страж взлетает в небо и наносит сокрушительную атаку, в падении, которая, судя по всему, может оживить союзника.

Elden Ring Nightreign выходит 30 мая для Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 и ПК. Еще два найтфаера - экзекутор и ревенант, о которых ходят слухи, - пока не раскрыты.