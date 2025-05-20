Трейлер Elden Ring: Nightreign посвятили демонстрации еще одного персонажа

FromSoftware и Bandai Namco представили новый трейлер кооперативного экшена Elden Ring: Nightreign, главным героем которого стал Wylder - стремительный и смертоносный воин.

В ролике он эффектно сближается с врагами с помощью гарпуна, виртуозно владеет двуручным мечом и молниеносно парирует атаки противников. Wylder демонстрирует не только отличную реакцию, но и ярко выраженный агрессивный стиль боя, рассчитанный на игроков, предпочитающих быструю, напористую тактику и зрелищные схватки.

Elden Ring Nightreign выходит 30 мая для Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 и ПК.