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Elden Ring: Nightreign 30.05.2025
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, От третьего лица, Кооператив
6.9 56 оценок

Трейлер Elden Ring: Nightreign посвятили демонстрации еще одного персонажа

RedDay13 RedDay13

FromSoftware и Bandai Namco представили новый трейлер кооперативного экшена Elden Ring: Nightreign, главным героем которого стал Wylder - стремительный и смертоносный воин.

В ролике он эффектно сближается с врагами с помощью гарпуна, виртуозно владеет двуручным мечом и молниеносно парирует атаки противников. Wylder демонстрирует не только отличную реакцию, но и ярко выраженный агрессивный стиль боя, рассчитанный на игроков, предпочитающих быструю, напористую тактику и зрелищные схватки.

Elden Ring Nightreign выходит 30 мая для Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 и ПК.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Квасилич

Ждем бомжа с дубиной, лучший класс)

это никогда не шрекончитс

я кстати видел прохождение за бомжа