Трейлер Elden Ring Nightreign представляет нового игрового персонажа - Гробовщицу

Компания FromSoftware сегодня представила второй класс для долгожданного дополнения The Forsaken Hollows к Elden Ring Nightreign . Гробовщица обещает стать одним из самых мощных персонажей, когда-либо представленных в игре. Обладая впечатляющим набором навыков, этот класс выделяется исключительной мобильностью и разрушительным потенциалом урона.

Согласно эксклюзивному анализу GameSpot, этот класс обладает способностью «Транс», которая при активации значительно увеличивает скорость персонажа без расхода выносливости, а также даёт бонусы к сопротивлению и общей силе атаки. Механика заменяет традиционное уклонение быстрым шагом, а когда шкала суперспособности частично заполнена, усиления становятся ещё мощнее.

Пассивная способность «Слияние» позволяет игроку бесплатно активировать свою суперспособность, если союзник недавно использовал её. Эта стратегическая особенность может сочетаться с другими способностями, например, с «Возрождением» класса Герцогини, для создания мощных комбинаций урона по врагам.

Суперспособность Гробовщицы, называемая «Отвратительным проклятием», особенно впечатляет. Эта способность позволяет персонажу быстро двигаться к цели и атаковать «костью», нанося значительный урон. Расстояние, преодолеваемое во время анимации, неожиданно велико, что является версией «Громового удара», адаптированной для вселенной Nightreign, хотя на пути необходимо избегать препятствий.

Это второй класс, представленный в DLC после появления Учёного, обладающего уникальной способностью объединять врагов, чтобы распределять урон между ними.

Elden Ring Nightreign – The Forsaken Hollows выйдет 4 декабря 2025 года на Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 и ПК.