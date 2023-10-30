Бывший разработчик вспомнил, как The Elder Scrolls 2: Daggerfall чуть не уничтожила Bethesda

В 1996 году вышла вторая часть знаменитой серии RPG от Bethesda под названием "The Elder Scrolls 2: Daggerfall". Однако разработка этой игры была серьезным испытанием для студии, и провал проекта мог означать конец ее существования.

Об этом говорится в недавнем интервью с бывшим разработчиком Bethesda Брюсом Несмитом, чья карьера в студии включала работу в качестве ведущего дизайнера над The Elder Scrolls V: Skyrim и дизайнера над Daggerfall. Отвечая на вопрос интервьюера Бена Хэнсона о том, что если бы проект не состоялся, то это могло бы означать конец The Elder Scrolls, Несмит утверждает:

Это был не просто конец Elder Scrolls, это был потенциальный конец Bethesda. Компания вложила в нее огромные ресурсы. Это была очень, очень, очень маленькая студия, и тот факт, что вы не можете сделать другую игру, потому что выходит эта - это очень, очень, очень, очень больно.

В другом месте беседы Несмит оценивает запуск The Elder Scrolls 2 как "жестокий" и соглашается с тем, что он был, "без сомнения", самым трудным в его карьере.

Было почти 18 месяцев переработок. Я имею в виду, что это просто невозможно. А выпустить игру в том состоянии, в котором она была выпущена? Знаете, админы кричали на нас ежедневно и еженедельно. Если ты не вкалывал минимум 60 часов, твоя работа была под угрозой. Это было плохо.

Затем он добавляет: "Не помогало и то, что мы вроде бы верили в игру, но в то же время видели, какой в ней бардак".

Несмотря на то, что Daggerfall вышла на рынок под одобрительные отзывы критиков, в ней действительно было немало ошибок, которые нужно было устранить. Директор и исполнительный продюсер Bethesda Тодд Говард уже рассказывал об этом, объясняя, что студия выпустила семь патчей и даже имела специальную команду разработчиков патчей - довольно серьезное дело для темных времен середины-конца 90-х годов.

Размышляя о том, как он стал "палочкой-выручалочкой" для рассказов о том, как тяжело было разрабатывать игры в те времена, Несмит смеется, что это "странно, потому что у Тодда есть все те же самые истории. И, вероятно, несколько таких, которых нет у меня". Продолжение игры 2002 года The Elder Scrolls III: Morrowind, судя по всему, испытывало те же проблемы, что и предшественница: в 2019 году Говард объяснил, что у игры был "очень сложный кризис" и что "было ощущение, что если мы не сделаем игру, и сделаем ее хорошо, то у нас будут проблемы. Потому что это был как бы наш последний шанс и наш первый шанс, если это имеет смысл".

Остальное, как говорится, уже история. Daggerfall удался, Morrowind тоже вышел с коммерческим и критическим успехом, а Bethesda выпустила потрясающе успешный Skyrim - вы, наверное, слышали о нем, - а также The Elder Scrolls 4: Oblivion, Fallout 4 и совсем недавно научно-фантастическую Starfield и др. Глава Xbox Studios, которую с тех пор приобрела Bethesda, Мэтт Бути (Matt Booty) заявил, что в студии Starfield больше нет "культуры переработок". Это подтвердил и Говард в интервью 2019 года, в котором он сказал, что студия "стала намного, намного лучше справляться с этим, и теперь мы находимся на том этапе, когда мы действительно можем управлять этим, и у нас достаточно людей, чтобы перемещать их между ними, и я думаю, что именно поэтому люди остаются здесь".