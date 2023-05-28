Для Morrowind Rebirth вышло крупное обновление 6.3 с изменениями в заклинаниях и новыми предметами ©

Вышла версия 6.3 Morrowind Rebirth, самого главного мода для классической ролевой игры The Elder Scrolls 3: Morrowind. Вот лишь некоторые примечания к обновлению:

Заклинания, используемые NPC, были значительно переработаны. В начале многие NPC, такие как торговцы и книготорговцы, имели доступ к большому количеству заклинаний. Это не имело смысла и было исправлено.

Многим классам были даны уникальные конфигурации заклинаний. В результате заклинатели стали более разнообразными. Они также стали более эффективными - они больше не используют заклинания, которые истощают их запас маны за считанные секунды.

Десятки интерьеров были обновлены.

Мертвые Земли теперь наполнены спавном монстров, адаптированных к уровню персонажа. В результате больше нет ситуации, когда регион практически пуст, когда вы возвращаетесь в него.

Добавлено 11 новых предметов брони.

В игре появилось два новых стандартных вида оружия и восемьдесят магических.

Также были введены три новых заклинания, повышающие устойчивость к элементальному урону.

Также было исправлено несколько сотен ошибок технического баланса и аудиовизуальных недостатков. .

Напомню, что основной целью Morrowind Rebirth является всестороннее улучшение и расширение игры. В этом проекте улучшена графика, введено множество новых элементов, улучшен баланс и механика игры, а также основательно модернизированы почти все локации, добавлено больше объектов и персонажей.



Важно, что разработчики очень точно реализовали все изменения, чтобы мод не потерял уникальную атмосферу оригинальной версии. Конечный результат впечатляет, и Morrowind Rebirth можно смело считать неофициальным ремастером.