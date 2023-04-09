The Elder Scrolls 3: Morrowind 01.05.2002
9.3 2 543 оценки

Этот мод призван превратить The Elder Scrolls III: Morrowind в космический шутер с роботами

©
R_Mor
Новости

На прошлой неделе Modding and Development выпустил новый трейлер к предстоящей модификации для The Elder Scrolls III: Morrowind - Robowind Construct.

Robowind Construct будет использовать совершенно новые пользовательские ассеты и попытается превратить Morrowind в ролевую игру с космическими роботами. Мод будет основан на OpenMW, поэтому вы не сможете запустить его на оригинальной версии Morrowind.

Для тех, кто не знает, OpenMW - это бесплатный движок с открытым исходным кодом, который перерабатывает и расширяет движок Gamebryo 2002 года, на котором основана The Elder Scrolls III Morrowind. OpenMW поставляется с собственным редактором под названием OpenMW-CS, который позволяет пользователю редактировать или создавать собственные моды или оригинальные игры. И OpenMW, и OpenMW-CS написаны с нуля.

К сожалению, в настоящее время нет никаких данных о том, когда выйдет Robowind Construct.

ПК Трейлеры
-1
6
Последние посты по игре The Elder Scrolls 3: Morrowind
Morrowind "Пакет текстур 4К" {protoBelisarius}
Morrowind "Пакет текстур 4К" {protoBelisarius}
Для The Elder Scrolls 3: Morrowind вышел текстур-пак в 4К на 32 ГБ
Для The Elder Scrolls 3: Morrowind вышел текстур-пак в 4К на 32 ГБ
Гарри Поттер в Морровинде
Гарри Поттер в Морровинде
Комментарии: 6
Ваш комментарий
CAN I HABE PIZZA PLS

Да, да, мы знаем о существовании Старфилда 🤡

3
WarCraf4er

Хе, класс, как будто совсем другая игра

0
prosto_l

В трейлере показано много интересного, но мало что понятно.

Так если на openMW делают, значит будет еще одна интересная РПГ для андроида в том числе, я только за.

0
Озверин

неплохо. надеюсь, выпустят.
хороший дизайн компенсирует минусы устаревшего графона.
для тех, кто хочет поностальгировать по нулевым - самое то.

0
РикоЧико

Напомнило мод 20 летней давности про гопников.

0
AleksandrLondon2077

Не ну для Скайрима бы делали , тогда ещё норм , а для Морровинда, ну я хз

-1