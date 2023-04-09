Этот мод призван превратить The Elder Scrolls III: Morrowind в космический шутер с роботами

На прошлой неделе Modding and Development выпустил новый трейлер к предстоящей модификации для The Elder Scrolls III: Morrowind - Robowind Construct.
Robowind Construct будет использовать совершенно новые пользовательские ассеты и попытается превратить Morrowind в ролевую игру с космическими роботами. Мод будет основан на OpenMW, поэтому вы не сможете запустить его на оригинальной версии Morrowind.
Для тех, кто не знает, OpenMW - это бесплатный движок с открытым исходным кодом, который перерабатывает и расширяет движок Gamebryo 2002 года, на котором основана The Elder Scrolls III Morrowind. OpenMW поставляется с собственным редактором под названием OpenMW-CS, который позволяет пользователю редактировать или создавать собственные моды или оригинальные игры. И OpenMW, и OpenMW-CS написаны с нуля.
К сожалению, в настоящее время нет никаких данных о том, когда выйдет Robowind Construct.
Да, да, мы знаем о существовании Старфилда 🤡
Хе, класс, как будто совсем другая игра
В трейлере показано много интересного, но мало что понятно.
Так если на openMW делают, значит будет еще одна интересная РПГ для андроида в том числе, я только за.
неплохо. надеюсь, выпустят.
хороший дизайн компенсирует минусы устаревшего графона.
для тех, кто хочет поностальгировать по нулевым - самое то.
Напомнило мод 20 летней давности про гопников.
Не ну для Скайрима бы делали , тогда ещё норм , а для Морровинда, ну я хз