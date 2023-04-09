Этот мод призван превратить The Elder Scrolls III: Morrowind в космический шутер с роботами ©

На прошлой неделе Modding and Development выпустил новый трейлер к предстоящей модификации для The Elder Scrolls III: Morrowind - Robowind Construct.

Robowind Construct будет использовать совершенно новые пользовательские ассеты и попытается превратить Morrowind в ролевую игру с космическими роботами. Мод будет основан на OpenMW, поэтому вы не сможете запустить его на оригинальной версии Morrowind.

Для тех, кто не знает, OpenMW - это бесплатный движок с открытым исходным кодом, который перерабатывает и расширяет движок Gamebryo 2002 года, на котором основана The Elder Scrolls III Morrowind. OpenMW поставляется с собственным редактором под названием OpenMW-CS, который позволяет пользователю редактировать или создавать собственные моды или оригинальные игры. И OpenMW, и OpenMW-CS написаны с нуля.

К сожалению, в настоящее время нет никаких данных о том, когда выйдет Robowind Construct.