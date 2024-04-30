Разработчики огромного мода Tamriel Rebuilt для Morrowind поделились первой дорожной картой за более чем два года

Разработчики Tamriel Rebuilt, крупный мод-проект Morrowind, целью которого является добавление в игру материковой части провинции Морровинд, выпустил свою первую дорожную карту за более чем два года. Дорожная карта — это первый взгляд на разработку Tamriel Rebuilt в уменьшенном масштабе с декабря 2021 года, хотя за это время мод получил множество обновлений.

В дорожной карте разработчики Tamriel Rebuilt дают то, что они называют «общим обзором» каждого из предстоящих расширений игры, одно из которых стало темой длинного и подробного поста в блоге еще в феврале этого года.

Целью Grasping Fortune будет добавление участка земли между озером Андарам и юго-западным краем Морровинда, который граничит с Сиродилом (землей, которую вы исследуете в Oblivion) ​​и Чернотопьем. В этом расширении вы также получите значительную часть сельской местности, а также новые квестовые линии для «почти всех мыслимых фракций», включая Дом Редоран, Две Лампы и новую фракцию, преступный синдикат Джа-Натта.

Разработчики Tamriel Rebuilt также рассказывают о Poison Song — инициативе, в ходе которой разработчики обновляют старые и менее «привлекательные» области мода. Poison Song переработает область Sundered Scar и станет вторым «переделанным» дополнением после Embers of Empire 2022 года.

Возвращаясь к новому контенту, Wealth Beyond Measure станет следующим крупным дополнением Tamriel Rebuilt после Grasping Fortune, и оно будет сосредоточено на городе Крагенмур, «самом империализированном родном городе Морровинда».

В этом дополнении вы также сможете исследовать леса Отрелет, которые включают в себя множество городов и локаций Хлаалу. Также будет включен «дикий запад Шипал-Шина», так что у вас будет много мест, где можно побродить.

После этих расширений центром развития станет первая территория Дома Редоран в южной части Района Велотис. У этого расширения пока нет названия, но оно охватит южную половину земель Редорана, включая два новых региона — Карабкающуюся пустошь и Серые луга.

Над этими тремя (или четырьмя, если считать Poison Song) расширениями сейчас активно работают, но в планы Tamriel Rebuilt на будущее входит переработка Мефаланских долин, региона Джулан-Шар и Великой долины, а также многое другое.

Если вы хотите узнать больше о планах Tamriel Rebuilt, вы можете ознакомиться с полной дорожной картой здесь. В нем содержатся очень впечатляющие подробности о том, что будет дальше с модом.