Создатели Skyblivion показали новые скриншоты с биомом "Разрыв"

Создатели Skyblivion, фанатского ремейка The Elder Scrolls 4: Oblivion на движке Skyrim, поделились новыми подробностями о своем проекте.
Авторы показали биом под названием The Sever - "Разрыв". Разработчики отметили, что попасть туда можно будет, пройдя через врата Обливиона, а сам регион станет одним из ключевых нововведений в Skyblivion.
Релиз Skyblivion запланирован на 2025 год, точная дата выхода на данный момент неизвестна. Мод будет доступен в GOG.
Красивое, жаль не выйдет.
может когда-то и выйдет. через много лет. хотя не факт. а обещали в 2025м выложить... хотя после ремастера я их не жду почти
когда там уже родят Skyblivion в курсе кто?
Никогда, лол.
Даже если эта хрень и выйдет, там не будет Дрожащих Островов. :(
А учитывая их темпы и размер DLC, ждать нам его еще годы и годы.