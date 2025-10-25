ЧАТ ИГРЫ
The Elder Scrolls 4: Oblivion 18.03.2006
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.3 8 688 оценок

Создатели Skyblivion показали новые скриншоты с биомом "Разрыв"

AceTheKing AceTheKing
+ ещё 1 картинка

Создатели Skyblivion, фанатского ремейка The Elder Scrolls 4: Oblivion на движке Skyrim, поделились новыми подробностями о своем проекте.

Авторы показали биом под названием The Sever - "Разрыв". Разработчики отметили, что попасть туда можно будет, пройдя через врата Обливиона, а сам регион станет одним из ключевых нововведений в Skyblivion.

Релиз Skyblivion запланирован на 2025 год, точная дата выхода на данный момент неизвестна. Мод будет доступен в GOG.

19
5
Комментарии:  5
Иваныч из Тулы

Красивое, жаль не выйдет.

6
slim108

может когда-то и выйдет. через много лет. хотя не факт. а обещали в 2025м выложить... хотя после ремастера я их не жду почти

hhdfhhh

когда там уже родят Skyblivion в курсе кто?

2
Vitykin

Никогда, лол.

5
0ncnjqybr

Даже если эта хрень и выйдет, там не будет Дрожащих Островов. :(

А учитывая их темпы и размер DLC, ждать нам его еще годы и годы.