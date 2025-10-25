Создатели Skyblivion показали новые скриншоты с биомом "Разрыв"

Создатели Skyblivion, фанатского ремейка The Elder Scrolls 4: Oblivion на движке Skyrim, поделились новыми подробностями о своем проекте.

Авторы показали биом под названием The Sever - "Разрыв". Разработчики отметили, что попасть туда можно будет, пройдя через врата Обливиона, а сам регион станет одним из ключевых нововведений в Skyblivion.

Релиз Skyblivion запланирован на 2025 год, точная дата выхода на данный момент неизвестна. Мод будет доступен в GOG.