Для Oblivion Remastered вышел первый пак 4К- текстур

Моддер Canarious выпустил первый пакет 4K-текстур для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered. Этот пакет фокусируется на улучшении текстур доспехов, оружия, одежды и украшений.
Oblivion Remastered, работающая на Unreal Engine 5, вышла в прошлом месяце. По большей части в игре высококачественные текстуры. Однако есть случаи, когда вы можете найти некоторые текстуры с низким разрешением.
Как уже было сказано, этот первый пакет направлен на улучшение доспехов, оружия, одежды и украшений игры. Размер пакета составляет 16 ГБ, и вы можете загрузить его по этой ссылке.
Canarious использовал инструменты ИИ для масштабирования оригинальных текстур. Таким образом, модифицированные текстуры сохраняют художественный стиль оригинальных. В то же время они выглядят более четкими и детализированными, чем раньше.
В будущих версиях моддер планирует улучшить текстуры ландшафтов. После этого он переделает растительность и строительные конструкции игры.
Наконец-то! Прям чувствовал, как этой игре 4к текстур не хватает. В ремастере одна из главных проблем - это текстуры низкого разрешения. Угу.
а вот на индиану реально можно скачать официальный пак 4к текстур допом, по крайней мере на xbox series x
Не выглядят они для 4К
от «4К» одно название, когда речь идет об апскейлах
Любой нормальный ПеКа игрун знает, что для нормальный игры нужны 8к текстуры на 666 гб, а этот какое-то голимое мыло выдавил.
Смешная шутка
Нужен ещё 1001 мод на текстуры и один на оптимизацию, который всё это вернёт назад.
т.е. 150 гигов она весила без 4к-текстур?
А чего не 8к уже? // Рамис Ходжаев
Каких 8к ???? 120К давно должно быть
надеюсь и графики подтянут. я хочу узреть супер крутой ртх с зеркальными коридорами раз 30 если движок не растерял свой ртх потанцевал.