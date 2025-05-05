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The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 22.04.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.9 1 815 оценок

Для Oblivion Remastered вышел первый пак 4К- текстур

monk70 monk70

Моддер Canarious выпустил первый пакет 4K-текстур для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered. Этот пакет фокусируется на улучшении текстур доспехов, оружия, одежды и украшений.

Oblivion Remastered, работающая на Unreal Engine 5, вышла в прошлом месяце. По большей части в игре высококачественные текстуры. Однако есть случаи, когда вы можете найти некоторые текстуры с низким разрешением.

Как уже было сказано, этот первый пакет направлен на улучшение доспехов, оружия, одежды и украшений игры. Размер пакета составляет 16 ГБ, и вы можете загрузить его по этой ссылке.

Canarious использовал инструменты ИИ для масштабирования оригинальных текстур. Таким образом, модифицированные текстуры сохраняют художественный стиль оригинальных. В то же время они выглядят более четкими и детализированными, чем раньше.

В будущих версиях моддер планирует улучшить текстуры ландшафтов. После этого он переделает растительность и строительные конструкции игры.

12
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Комментарии: 11
Ваш комментарий
Spillik

Наконец-то! Прям чувствовал, как этой игре 4к текстур не хватает. В ремастере одна из главных проблем - это текстуры низкого разрешения. Угу.

10
Юрий Пенкин

а вот на индиану реально можно скачать официальный пак 4к текстур допом, по крайней мере на xbox series x

1
cheezypizey

Не выглядят они для 4К

6
Tommy.

от «4К» одно название, когда речь идет об апскейлах

5
Nick1906

Любой нормальный ПеКа игрун знает, что для нормальный игры нужны 8к текстуры на 666 гб, а этот какое-то голимое мыло выдавил.

4
UnhappyYegor

Смешная шутка

ZAUSA

Нужен ещё 1001 мод на текстуры и один на оптимизацию, который всё это вернёт назад.

1
Саня Шарапов

т.е. 150 гигов она весила без 4к-текстур?

1
Пользователь ВКонтакте

А чего не 8к уже? // Рамис Ходжаев

1
UnhappyYegor

Каких 8к ???? 120К давно должно быть

MunchkiN 616

надеюсь и графики подтянут. я хочу узреть супер крутой ртх с зеркальными коридорами раз 30 если движок не растерял свой ртх потанцевал.