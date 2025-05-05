Для Oblivion Remastered вышел первый пак 4К- текстур

Моддер Canarious выпустил первый пакет 4K-текстур для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered. Этот пакет фокусируется на улучшении текстур доспехов, оружия, одежды и украшений.

Oblivion Remastered, работающая на Unreal Engine 5, вышла в прошлом месяце. По большей части в игре высококачественные текстуры. Однако есть случаи, когда вы можете найти некоторые текстуры с низким разрешением.

Как уже было сказано, этот первый пакет направлен на улучшение доспехов, оружия, одежды и украшений игры. Размер пакета составляет 16 ГБ, и вы можете загрузить его по этой ссылке.

Canarious использовал инструменты ИИ для масштабирования оригинальных текстур. Таким образом, модифицированные текстуры сохраняют художественный стиль оригинальных. В то же время они выглядят более четкими и детализированными, чем раньше.

В будущих версиях моддер планирует улучшить текстуры ландшафтов. После этого он переделает растительность и строительные конструкции игры.