Для The Elder Scrolls 5: Skyrim вышел "справедливый" мод

Пользователь NexusMods под ником FalloutFan298 представил мод You can't arrest the Savior для The Elder Scrolls 5: Skyrim. С его помощью можно избавиться от преследования за правонарушения, штраф за которые не превышает 20 тысяч золотых. Довакину достаточно выбрать соответствующую реплику, которая напомнит стражу, что он общается с Драконорожденным.
Поклонники игры высоко оценили этот мод. Некоторые даже назвали его «справедливым», так как у жителей Скайрима, по их мнению, не должно быть вообще никаких претензий к тому, кто убивает опасных драконов.
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Если ты тут какой замок хоть пальцем ковырнешь я тебе устрою кару божью.
хорошая игруха, моды все клепают
Каждый день по нескольку десятков. Только за вчерашние сутки на нексус вышло более 80.
Год назад игр выходило куда меньше,скорый выход старфилда сильно бустанул мододелов,гораздо сильнее,чем выход anniversary edition.
В прошлом году меньше, но все равно по нескольку десятков.
Ну, вначале мы действительно полный бомж, ещё и сбежавший заключенный. А вот потом, особенно после финала, к нам действительно не должно быть претензий