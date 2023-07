Для The Elder Scrolls 5: Skyrim вышел "справедливый" мод

Пользователь NexusMods под ником FalloutFan298 представил мод You can't arrest the Savior для The Elder Scrolls 5: Skyrim. С его помощью можно избавиться от преследования за правонарушения, штраф за которые не превышает 20 тысяч золотых. Довакину достаточно выбрать соответствующую реплику, которая напомнит стражу, что он общается с Драконорожденным.

Поклонники игры высоко оценили этот мод. Некоторые даже назвали его «справедливым», так как у жителей Скайрима, по их мнению, не должно быть вообще никаких претензий к тому, кто убивает опасных драконов.

Скачать You can't arrest the Savior можно бесплатно с нашего сайта PlayGround.ru.