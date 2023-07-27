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The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
9.4 25 258 оценок

Для The Elder Scrolls 5: Skyrim вышел "справедливый" мод

Simple Jack
Новости

Пользователь NexusMods под ником FalloutFan298 представил мод You can't arrest the Savior для The Elder Scrolls 5: Skyrim. С его помощью можно избавиться от преследования за правонарушения, штраф за которые не превышает 20 тысяч золотых. Довакину достаточно выбрать соответствующую реплику, которая напомнит стражу, что он общается с Драконорожденным.

Поклонники игры высоко оценили этот мод. Некоторые даже назвали его «справедливым», так как у жителей Скайрима, по их мнению, не должно быть вообще никаких претензий к тому, кто убивает опасных драконов.

Скачать You can't arrest the Savior можно бесплатно с нашего сайта PlayGround.ru.

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7
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
saa0891

Если ты тут какой замок хоть пальцем ковырнешь я тебе устрою кару божью.

11
ПетроНепетро
1
Andrey333

хорошая игруха, моды все клепают

3
0ncnjqybr

Каждый день по нескольку десятков. Только за вчерашние сутки на нексус вышло более 80.

2
samosan 0ncnjqybr

Год назад игр выходило куда меньше,скорый выход старфилда сильно бустанул мододелов,гораздо сильнее,чем выход anniversary edition.

0
0ncnjqybr samosan

В прошлом году меньше, но все равно по нескольку десятков.

0
Artery Kaulitz

Ну, вначале мы действительно полный бомж, ещё и сбежавший заключенный. А вот потом, особенно после финала, к нам действительно не должно быть претензий

0