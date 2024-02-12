Игрок потратил 150 часов на прохождение самой хардкорной версии Skyrim и поделился самым эффективным билдом персонажа

Не только знаменитая серия Dark Souls может похвастаться преданным сообществом поклонников, которые продолжают изобретать новые способы прохождения игры. Один из фанатов легендарной The Elder Scrolls 5: Skyrim решил доказать, что RPG от Bethesda Softworks обладает не меньшим потенциалом в этой сфере и ее прохождение может быть таким же сложным. Энтузиаст сумел пройти игру на самой высокой сложности с набором дополнительных жестких ограничений и поделился самым лучшим билдом для подобного прохождения.

Необычным достижением отметился пользователь под ником Inward_Perfection. Он потратил больше 150 часов на прохождение легендарного уровня сложности в The Elder Scrolls 5: Skyrim. Плюс к этому он придумал дополнительный челлендж с перманентной смертью и набором дополнительных усложняющих правил. Путь к финальным титрам Skyrim у Inward_Perfection получился действительно сложным и занял у него около 2 месяцев и множество попыток в поисках лучшего билда.

Играть в Skyrim на легендарном уровне сложности достаточно сложно. На этом уровне сложности вы получаете в три раза больше обычного урона, а враги в четыре раза толще. Свое прохождение пользователь усложнил еще следующими ограничениями:

Перманентная смерть персонажа

Никакого быстрого перемещения

Без постоянных последователей

Никакого чрезмерного крафта/прокачки навыков

Чары поглощения здоровья/поглощения выносливости запрещены

Перки «Быстрая реакция/Обезоруживающий удар щитом» запрещены

Воинам запрещены супы с бесконечной выносливостью

Воины не могут использовать некоторые виды магии

Персонажи в тяжелых доспехах не могут красться к врагам

И многое другое

После четырех неудачных попыток, энтузиасту наконец-то удалось отыскать самый эффективный билд персонажа. Для комфортного прохождения легендарной сложности в The Elder Scrolls 5: Skyrim лучше всего использовать лучника и полагаться на скрытность.