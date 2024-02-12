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The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Виртуальная реальность
9.4 29 088 оценок

Игрок потратил 150 часов на прохождение самой хардкорной версии Skyrim и поделился самым эффективным билдом персонажа

Gutsz
Новости

Не только знаменитая серия Dark Souls может похвастаться преданным сообществом поклонников, которые продолжают изобретать новые способы прохождения игры. Один из фанатов легендарной The Elder Scrolls 5: Skyrim решил доказать, что RPG от Bethesda Softworks обладает не меньшим потенциалом в этой сфере и ее прохождение может быть таким же сложным. Энтузиаст сумел пройти игру на самой высокой сложности с набором дополнительных жестких ограничений и поделился самым лучшим билдом для подобного прохождения.

Необычным достижением отметился пользователь под ником Inward_Perfection. Он потратил больше 150 часов на прохождение легендарного уровня сложности в The Elder Scrolls 5: Skyrim. Плюс к этому он придумал дополнительный челлендж с перманентной смертью и набором дополнительных усложняющих правил. Путь к финальным титрам Skyrim у Inward_Perfection получился действительно сложным и занял у него около 2 месяцев и множество попыток в поисках лучшего билда.

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Играть в Skyrim на легендарном уровне сложности достаточно сложно. На этом уровне сложности вы получаете в три раза больше обычного урона, а враги в четыре раза толще. Свое прохождение пользователь усложнил еще следующими ограничениями:

  • Перманентная смерть персонажа
  • Никакого быстрого перемещения
  • Без постоянных последователей
  • Никакого чрезмерного крафта/прокачки навыков
  • Чары поглощения здоровья/поглощения выносливости запрещены
  • Перки «Быстрая реакция/Обезоруживающий удар щитом» запрещены
  • Воинам запрещены супы с бесконечной выносливостью
  • Воины не могут использовать некоторые виды магии
  • Персонажи в тяжелых доспехах не могут красться к врагам
  • И многое другое

После четырех неудачных попыток, энтузиасту наконец-то удалось отыскать самый эффективный билд персонажа. Для комфортного прохождения легендарной сложности в The Elder Scrolls 5: Skyrim лучше всего использовать лучника и полагаться на скрытность.

-9
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Ольга Бузова
Свое прохождение пользователь усложнил еще следующими ограничениями:

- нельзя моргать

- ерзать на кресле

- не пить кофе

- не есть шоколад

- никакого ceкca

2
buddaset
лучше всего использовать лучника и полагаться на скрытность

И 15 лет не прошло, как он только додумался, ума не приложу.

0
Alex40001

самый популярный билд еще в дагерфале...

0
saa0891
Играть в Skyrim на легендарном уровне сложности достаточно сложно.
Никакого чрезмерного крафта/прокачки навыков

Так без крафта и скилов на легендарке вообще ловить нечего от любого краба или волка будешь улетать не говоря про более серьёзных врагов,про магов,вампиров и драконов даже не говорю,это первое что надо делать.

0
darkMarshall

Толку то) ну прошёл и прошёл, молодец)

Хотя проходить Скайрим на высокой сложности, это ужасно душно, да и не интересно.

0
xentart

А толку от такого хардкора? Так в любой игре можно придумать конкуренцию ДС - тупо не жрать, не срать, не спать, и вот уже Stardew превращается в соулслайк.

-2
DezmondAin Grimm

Может и в любой, но делают это далеко не во многих играх. Смысл в том, что это показывает, насколько игра любима.

-2