Игрок потратил 150 часов на прохождение самой хардкорной версии Skyrim и поделился самым эффективным билдом персонажа

Не только знаменитая серия Dark Souls может похвастаться преданным сообществом поклонников, которые продолжают изобретать новые способы прохождения игры. Один из фанатов легендарной The Elder Scrolls 5: Skyrim решил доказать, что RPG от Bethesda Softworks обладает не меньшим потенциалом в этой сфере и ее прохождение может быть таким же сложным. Энтузиаст сумел пройти игру на самой высокой сложности с набором дополнительных жестких ограничений и поделился самым лучшим билдом для подобного прохождения.
Необычным достижением отметился пользователь под ником Inward_Perfection. Он потратил больше 150 часов на прохождение легендарного уровня сложности в The Elder Scrolls 5: Skyrim. Плюс к этому он придумал дополнительный челлендж с перманентной смертью и набором дополнительных усложняющих правил. Путь к финальным титрам Skyrim у Inward_Perfection получился действительно сложным и занял у него около 2 месяцев и множество попыток в поисках лучшего билда.
Играть в Skyrim на легендарном уровне сложности достаточно сложно. На этом уровне сложности вы получаете в три раза больше обычного урона, а враги в четыре раза толще. Свое прохождение пользователь усложнил еще следующими ограничениями:
- Перманентная смерть персонажа
- Никакого быстрого перемещения
- Без постоянных последователей
- Никакого чрезмерного крафта/прокачки навыков
- Чары поглощения здоровья/поглощения выносливости запрещены
- Перки «Быстрая реакция/Обезоруживающий удар щитом» запрещены
- Воинам запрещены супы с бесконечной выносливостью
- Воины не могут использовать некоторые виды магии
- Персонажи в тяжелых доспехах не могут красться к врагам
- И многое другое
После четырех неудачных попыток, энтузиасту наконец-то удалось отыскать самый эффективный билд персонажа. Для комфортного прохождения легендарной сложности в The Elder Scrolls 5: Skyrim лучше всего использовать лучника и полагаться на скрытность.
- нельзя моргать
- ерзать на кресле
- не пить кофе
- не есть шоколад
- никакого ceкca
И 15 лет не прошло, как он только додумался, ума не приложу.
самый популярный билд еще в дагерфале...
Так без крафта и скилов на легендарке вообще ловить нечего от любого краба или волка будешь улетать не говоря про более серьёзных врагов,про магов,вампиров и драконов даже не говорю,это первое что надо делать.
Толку то) ну прошёл и прошёл, молодец)
Хотя проходить Скайрим на высокой сложности, это ужасно душно, да и не интересно.
А толку от такого хардкора? Так в любой игре можно придумать конкуренцию ДС - тупо не жрать, не срать, не спать, и вот уже Stardew превращается в соулслайк.
Может и в любой, но делают это далеко не во многих играх. Смысл в том, что это показывает, насколько игра любима.