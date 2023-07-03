Моддер добавил в TES5: Skyrim фоторежим ©

Народный умелец под ником powerofthree заморочился и добавил в The Elder Scrolls 5: Skyrim полноценный фоторежим — функцию, которая напрашивалась в игру с самого релиза, который прогремел аж в далеком 2011 году.

Фоторежим предлагает различные фильтры, а также позволяет управлять камерой и временем суток в игре. Русский язык прилагается.

Доступ к фоторежиму можно получить из меню «Пауза/Система» или с помощью горячей клавиши, настроенной в MCM. Фотографии будут сохранены в том же месте, что и обычные скриншоты (обычно это корневой каталог Skyrim).

Фотографии также могут отображаться в виде загрузочных экранов. Скачать модификацию можно бесплатно прямо с нашего сайта.