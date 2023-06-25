Подробности прогресса разработки Skyblivion

Одним из самых перспективных грядущих модификация является Skyblivion - проект по воссозданию контента The Elder Scrolls IV: Oblivion на движке Skyrim. Работа над модификацией ведется с 2012 года и постепенно подходит к концу. Несколько месяцев назад авторы объявили, что их творение выйдет в 2025 году. А вчера они выпустили обширный видеоматериал, в котором можно было не только увидеть новые кадры, но и узнать о прогрессе разработки. Вот краткая выжимка из того, что было сказано в том видео..
- Провинция Тамриэля Сиродил, где проходит большая часть кампании, разделена на девять регионов. Авторы уже полностью воссоздали шесть из них. Оставшиеся три завершены на 52%, 45% и 15%.
- Помимо самого Сиродила, мир Обливиона содержит еще 40 локаций, из которых разработчики Skyblivion на данный момент завершили 11.
- Много работы остается над созданием интерьеров. Из 600 запланированных интерьеров на данный момент готовы 260, или около 40%.
- Что касается 3D-моделей (как предметов, так и живых существ), то завершено 1893, осталось разработать 615. Здесь авторы сталкиваются с некоторыми проблемами, поскольку отсутствие некоторых моделей замедляет прогресс в других разделах.
- Из 199 приключений 97 полностью играбельны, 25 находятся в производстве, а 77 ждут начала работы над ними.
- Разработчики добиваются хороших успехов в воссоздании механики Oblivion. Подводный бой, создание заклинаний, изменение погоды и алхимия уже завершены, а работа над магической системой, атрибутами, диспозициями и классами идет полным ходом.
- Мод сохранит все музыкальные треки из оригинала и добавит семнадцать новых.
На данный момент разработчики вообще не задумываются о DLC для The Elder Scrolls IV: Oblivion. Они займутся ими только после выхода Skyblivion.
Очередной долгострой, который бросят на полпути. Лучшее, на что тут стоит рассчитыаать - сырая недоделанная пре-альфа с кучей багов и непроходимых квестов.
Справедливости ради, это долгострой слишком долго строят, чтобы просто бросить. Вот в бросание Вегаса на движке 4ки я верю больше.
Чем дольше их строят, тем больше людей отваливается от проекта, затягивая сроки. Новые люди крайне неохотно идут в долгострой, никому неохота разгребать завалы предыдущего модера. Это если уходящий модер оставит что-то после себя. Часто бывает так, что человек уходит, унося с собой все свои наработки. И начинать приходится с нуля.
Тем не менее кейсы(случаи) удачных долгостроев имеются.