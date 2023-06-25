Подробности прогресса разработки Skyblivion ©

Одним из самых перспективных грядущих модификация является Skyblivion - проект по воссозданию контента The Elder Scrolls IV: Oblivion на движке Skyrim. Работа над модификацией ведется с 2012 года и постепенно подходит к концу. Несколько месяцев назад авторы объявили, что их творение выйдет в 2025 году. А вчера они выпустили обширный видеоматериал, в котором можно было не только увидеть новые кадры, но и узнать о прогрессе разработки. Вот краткая выжимка из того, что было сказано в том видео..

Провинция Тамриэля Сиродил, где проходит большая часть кампании, разделена на девять регионов. Авторы уже полностью воссоздали шесть из них. Оставшиеся три завершены на 52%, 45% и 15%.

Помимо самого Сиродила, мир Обливиона содержит еще 40 локаций, из которых разработчики Skyblivion на данный момент завершили 11.

Много работы остается над созданием интерьеров. Из 600 запланированных интерьеров на данный момент готовы 260, или около 40%.

Что касается 3D-моделей (как предметов, так и живых существ), то завершено 1893, осталось разработать 615. Здесь авторы сталкиваются с некоторыми проблемами, поскольку отсутствие некоторых моделей замедляет прогресс в других разделах.

Из 199 приключений 97 полностью играбельны, 25 находятся в производстве, а 77 ждут начала работы над ними.

Разработчики добиваются хороших успехов в воссоздании механики Oblivion. Подводный бой, создание заклинаний, изменение погоды и алхимия уже завершены, а работа над магической системой, атрибутами, диспозициями и классами идет полным ходом.

Мод сохранит все музыкальные треки из оригинала и добавит семнадцать новых.

На данный момент разработчики вообще не задумываются о DLC для The Elder Scrolls IV: Oblivion. Они займутся ими только после выхода Skyblivion.