The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Виртуальная реальность
9.4 37 232 оценки

Skyrim добралась до Switch 2 в виде юбилейного издания

monk70 monk70

Издатель Bethesda Softworks и разработчик Bethesda Game Studios выпустили версию The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition для Switch 2. Она доступна в качестве бесплатного обновления для владельцев Anniversary Edition на Switch.

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition впервые вышла на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК 11 ноября 2021 года, а затем на Switch 28 сентября 2022 года.

Владельцы Anniversary Edition на Nintendo Switch могут бесплатно загрузить игру на Nintendo Switch 2, а владельцы базового издания на Nintendo Switch могут приобрести Anniversary Upgrade, чтобы загрузить игру на Nintendo Switch 2.

В эту версию входят:

  • Полное погружение в Skyrim — окунитесь в мир знаменитой базовой игры и трёх официальных дополнений: Dawnguard, Hearthfire и Dragonborn.
  • Улучшено для Nintendo Switch 2 — наслаждайтесь улучшенным разрешением, улучшенной загрузкой и оптимизированной производительностью (по сравнению с Nintendo Switch), которые в полной мере используют возможности передового оборудования Nintendo Switch 2.
  • Сотни предметов Creation Club — откройте для себя обширную библиотеку любимого игровым сообществом контента, включая новые задания, оружие, броню, заклинания, подземелья и многое другое.
  • Играйте по-своему — создавайте свою историю в мире, который реагирует на ваши решения. Станьте скрытным убийцей, могущественным магом, благородным воином или кем-то совершенно своим.
Комментарии:  12
Massive Talent

Куупиии!

OSTTDK
Владельцы Anniversary Edition на Nintendo Switch могут бесплатно загрузить игру на Nintendo Switch 2

Купи?

Costollom OSTTDK
Купи?

Слыш, купи ещё раз.

OSTTDK Costollom
могут бесплатно

Ладно.

Kenn1y

Без модов не то, но, если физическое издание будет, то в коллекцию сойдёт.

AT_Sagor

Он опять это делает, он опять продаёт Skyrim.

yrroodd

Покупаешь свыч и куда тебя это приводит? Снова в скайрим)

