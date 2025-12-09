Skyrim добралась до Switch 2 в виде юбилейного издания

Издатель Bethesda Softworks и разработчик Bethesda Game Studios выпустили версию The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition для Switch 2. Она доступна в качестве бесплатного обновления для владельцев Anniversary Edition на Switch.
The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition впервые вышла на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК 11 ноября 2021 года, а затем на Switch 28 сентября 2022 года.
Владельцы Anniversary Edition на Nintendo Switch могут бесплатно загрузить игру на Nintendo Switch 2, а владельцы базового издания на Nintendo Switch могут приобрести Anniversary Upgrade, чтобы загрузить игру на Nintendo Switch 2.
В эту версию входят:
- Полное погружение в Skyrim — окунитесь в мир знаменитой базовой игры и трёх официальных дополнений: Dawnguard, Hearthfire и Dragonborn.
- Улучшено для Nintendo Switch 2 — наслаждайтесь улучшенным разрешением, улучшенной загрузкой и оптимизированной производительностью (по сравнению с Nintendo Switch), которые в полной мере используют возможности передового оборудования Nintendo Switch 2.
- Сотни предметов Creation Club — откройте для себя обширную библиотеку любимого игровым сообществом контента, включая новые задания, оружие, броню, заклинания, подземелья и многое другое.
- Играйте по-своему — создавайте свою историю в мире, который реагирует на ваши решения. Станьте скрытным убийцей, могущественным магом, благородным воином или кем-то совершенно своим.
