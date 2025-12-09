Skyrim добралась до Switch 2 в виде юбилейного издания

Издатель Bethesda Softworks и разработчик Bethesda Game Studios выпустили версию The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition для Switch 2. Она доступна в качестве бесплатного обновления для владельцев Anniversary Edition на Switch.

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition впервые вышла на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК 11 ноября 2021 года, а затем на Switch 28 сентября 2022 года.

Владельцы Anniversary Edition на Nintendo Switch могут бесплатно загрузить игру на Nintendo Switch 2, а владельцы базового издания на Nintendo Switch могут приобрести Anniversary Upgrade, чтобы загрузить игру на Nintendo Switch 2.

В эту версию входят: