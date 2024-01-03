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The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Виртуальная реальность
9.4 28 214 оценок

Skyrim получил мод Icewind Dale Prologue Remake

Gruz_
Новости

Моддер Arx Vallium выпустил для The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition интересный мод, который переделывает пролог из Icewind Dale. Так вы можете получить представление о том, как мог бы выглядеть ремейк этой классической RPG.

В TESV - Easthaven игроки смогут исследовать тихую рыбацкую деревушку Easthaven, расположенную в самом северном регионе мира DnD - Фейрун. Игроки смогут обнаружить предзнаменования, рассказывающие о зловещем заговоре, разворачивающемся в горах Хребта Мира. Чтобы попасть в Истхейвен, вам придется начать новую игру (так рекомендует моддер). А как только вы получите доступ к открытому миру Skyrim, сразу же отправляйтесь в быстрое путешествие к "Порталу в Фейрун" к северу от Винтерхолда. Вот и все.

Скачать The Elder Scrolls 5: Easthaven можно по этой ссылке.

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