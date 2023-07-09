Skyrim получила иммерсивный мод от первого лица, добавляющий ноги

The Elder Scrolls V: Skyrim — действительно большая и насыщенная игра, но есть одна вещь, которой всегда не хватало в RPG с открытым миром от Bethesda, а именно ноги главного героя, которые наконец-то были добавлены благодаря моду.
Благодаря моду Improved Camera SE, которым поделился TwistedModding, вид Skyrim от первого лица наконец-то получает необходимый элемент для максимальной иммерсивности, а именно возможность видеть свое тело, включая ноги и ступни, внутри игрового мира.
Это, очевидно, потребовало более глубокой переработки, чем можно было бы подумать поверхностно: помимо более сложной основной модели, оснащенной различными подвижными и модифицируемыми элементами в зависимости от выбранной экипировки, мод также вводит новые анимации, которые подключаются к добавленным графическим элементам.
Они касаются не только ходьбы, бега и сражений, но и различных элементов, таких как крафт, верховая езда и различные другие игровые ситуации, в которых необходимо, чтобы тело главного героя принимало другие позы и анимации, чем ожидалось изначально.
Я с ним на сборке 18 года играл, автор проспись.
Такое себе , если честно , по названию думал будет как dark messiah , лучше файта FPP на мечах с магией не встречал
шикарная игра была ♥
Так уже давно существует такой мод и на LE и на SE
Он был вроде в бете доступен если я не ошибаюсь, всё настраивалось только через конфиги. А если ты имеешь ввиду его аналоги, то там другая история. Один мод просто менял камеру, оставляю всю эту дурацкую тряску при передвижении и анимации боя были от 3 лица, а другой был уже получше, но там у персонажа не было собственной тени.
Этому моду уже минимум пару лет
Уже и в виаре есть мод на ноги, а уж в других сборках и подавно. Правда смысла особо никакого нет от этих ног, все равно никогда на них не смотришь
Надеюсь что скоро его портируют в fallout 4. Его там очень не хватает.
Стрела в колено.
Такой мод с физикой груди мммм….
А с Sexlab мммммм…..
Практически полное погружение и VR не нужен.
Нет ничего интересного в том, чтобы смотреть на свои ноги. Мимикря уже и так знает, что у вас есть ноги. Это скучная модификация для придурков. Настоящие игры - это интриги, бои и приключения, а не созерцание собственных ступней. Игроки превращаются в овощей, тратя время на такую ерунду.
Skyrim и так идеальная игра, без всяких ненужных дополнений. Она создана мастерами, которые знают, что нужно настоящим геймерам. А не тем придуркам, которые хотят смотреть на свои ноги весь игровой процесс.
Лучше бы эти моддеры тратили свое время полезно, например, создавали новых врагов или квесты. Но нет, они занимаются ерундой, чтобы привлечь внимание.
Лучше уж конечно потратить время на коммент, указывая кому и как надо играть. Вот уж полезная трата времени.
Согласен, сам удивляюсь, на кой они нужны, эти моды в виде созерцания ноги перса.
Модеры бывают разные. Пока одни делают ноги, другие целые игры на движке пилят.