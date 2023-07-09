Skyrim получила иммерсивный мод от первого лица, добавляющий ноги ©

The Elder Scrolls V: Skyrim — действительно большая и насыщенная игра, но есть одна вещь, которой всегда не хватало в RPG с открытым миром от Bethesda, а именно ноги главного героя, которые наконец-то были добавлены благодаря моду.

Благодаря моду Improved Camera SE, которым поделился TwistedModding, вид Skyrim от первого лица наконец-то получает необходимый элемент для максимальной иммерсивности, а именно возможность видеть свое тело, включая ноги и ступни, внутри игрового мира.

Это, очевидно, потребовало более глубокой переработки, чем можно было бы подумать поверхностно: помимо более сложной основной модели, оснащенной различными подвижными и модифицируемыми элементами в зависимости от выбранной экипировки, мод также вводит новые анимации, которые подключаются к добавленным графическим элементам.

Они касаются не только ходьбы, бега и сражений, но и различных элементов, таких как крафт, верховая езда и различные другие игровые ситуации, в которых необходимо, чтобы тело главного героя принимало другие позы и анимации, чем ожидалось изначально.