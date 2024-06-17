The Elder Scrolls 6 разрабатывается с учетом долгосрочной поддержки

Геймдиректор The Elder Scrolls VI Тодд Говард подтвердил, что Bethesda Game Studios планирует долгосрочную поддержку будущей ролевой игры.
Хотя Bethesda выпускает новые игры с открытым миром нечасто, они обычно пользуются огромной популярностью и живут в сердцах игроков долгие годы. Ярким примером служит Fallout 4, который пережил второе рождение в начале 2024 года.
В интервью MrMattyPlays Говард подчеркнул, что разработка The Elder Scrolls VI ведется с прицелом на долгосрочную перспективу.
Как именно будет осуществляться эта поддержка, пока не уточняется. Bethesda изучает опыт прошлых проектов, чтобы понять, как фанаты взаимодействуют с играми спустя годы.
По словам Говарда, речь идет не только о выпуске дополнительного контента и DLC, но и о создании игры, к которой игроки будут возвращаться снова и снова.
Мы знаем, что люди будут играть в нее долго,. Такая игра - это не просто контент, это нечто большее. Что она значит для вашего персонажа, для других вещей, чтобы вы могли сказать: 'Эй, а может ли это быть чем-то, к чему я вернусь?' Мы видим это на примере Skyrim и того, что люди делают в игре сегодня. Несмотря на свою популярность, что люди делают, когда возвращаются к ней после того, как отложили ее на несколько лет?
О The Elder Scrolls VI известно немного: она находится в разработке, анонсирована была на E3 2018, то есть находится в производстве уже очень давно.
Сейчас The Elder Scrolls VI - главный проект Bethesda Game Studios, наряду с Starfield и Fallout 76.
то есть выйдет кака, а потом ее допиливать будут?
Fallout 4 ставить в пример долгосрочной поддержки это конечно позор) Они за все эти годы так и не удосужились все баги исправить. И "некст-ген" апдейт то ещё позорище.
Ясно, очередная игра-сервис
То есть игра-сервис – перевожу на понятный. Ждём TES VI с привязкой к интернету и ранним доступом с количеством багов, превышающие все немыслимые границы (привет от запуска Fallout 76).
Балаболы
Про Старфилд Тодд точно такую же байду гнал. О результате того балабольства мы все прекрасно знаем.
Ну, то есть как обычно на релизе будет бэта-версия, которую потом будут ещё лет пять допиливать... А с Беседкой это вообще нужно умножать на два...
Читай: "выпустим альфа-версию игры, которая обретёт вменяемый вид через 3-4-5 лет после релиза"
Игра будет раскрываться постепенно
Представляю себе 2028* условный год, у нас вышло продолжение одной из величайших серии игр, которую ждали больше 15 лет и мы видим, что игра все так же любит загружать каждый дом и каждый данж на протяжении всей игры. И в это же время выйдет скорее всего ведьмак 4, если не раньше, где слово загрузка применяется только при запуске игры.
Зато каждый данж и дом очень детализирован в отличии от того же ведьмака
сейчас АИ будет эти дома наполнять из 5-10 шаблонных ручных сделанных вариантов и доводить эту генерацию до 100500 "уникальных" наполнений домов, пещер, участков земли, местности и т.д.
Без модов игры Беседки средние , да, сайд квесты и исследование мира у них получается отлично , но в остальном, много недоработок. Это скорее не обычные игры , а площадка для мододелов , база на которую накатываешь моды для себя и получаешь игру мечты (ну почти).
Этот Сказочник Тод вам наговорит с три короба 1000 планет долгая поддержка и прочей воды он это умеет
Короче опять будет старый движок…
И хорошо ибо движок не старый, не старше юнити или анрила, а в старфилде так вообще его прокачали, уровень детализации сейчас один из топовых
Чую будет та ещë игра для вытягивания бабла с хреновым качество для 2030 годов . // Архатос Дэксадус
Вышел НЕ официальный патч для официального патча.Звучит как анекдот но на самом деле это реальная ноша Скайрима по сей день.Наверняка эта Скайримская болячка перекочует и в TES 6.