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The Elder Scrolls 6 2028 г.
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.3 622 оценки

The Elder Scrolls 6 разрабатывается с учетом долгосрочной поддержки

butcher69
Новости

Геймдиректор The Elder Scrolls VI Тодд Говард подтвердил, что Bethesda Game Studios планирует долгосрочную поддержку будущей ролевой игры.

Хотя Bethesda выпускает новые игры с открытым миром нечасто, они обычно пользуются огромной популярностью и живут в сердцах игроков долгие годы. Ярким примером служит Fallout 4, который пережил второе рождение в начале 2024 года.

В интервью MrMattyPlays Говард подчеркнул, что разработка The Elder Scrolls VI ведется с прицелом на долгосрочную перспективу.

Как именно будет осуществляться эта поддержка, пока не уточняется. Bethesda изучает опыт прошлых проектов, чтобы понять, как фанаты взаимодействуют с играми спустя годы.

По словам Говарда, речь идет не только о выпуске дополнительного контента и DLC, но и о создании игры, к которой игроки будут возвращаться снова и снова.

Мы знаем, что люди будут играть в нее долго,. Такая игра - это не просто контент, это нечто большее. Что она значит для вашего персонажа, для других вещей, чтобы вы могли сказать: 'Эй, а может ли это быть чем-то, к чему я вернусь?' Мы видим это на примере Skyrim и того, что люди делают в игре сегодня. Несмотря на свою популярность, что люди делают, когда возвращаются к ней после того, как отложили ее на несколько лет?

О The Elder Scrolls VI известно немного: она находится в разработке, анонсирована была на E3 2018, то есть находится в производстве уже очень давно.

Сейчас The Elder Scrolls VI - главный проект Bethesda Game Studios, наряду с Starfield и Fallout 76.

5
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Cryo1986

то есть выйдет кака, а потом ее допиливать будут?

10
bysaturn

Fallout 4 ставить в пример долгосрочной поддержки это конечно позор) Они за все эти годы так и не удосужились все баги исправить. И "некст-ген" апдейт то ещё позорище.

10
Prestоn

Ясно, очередная игра-сервис

8
RavinSakara

То есть игра-сервис – перевожу на понятный. Ждём TES VI с привязкой к интернету и ранним доступом с количеством багов, превышающие все немыслимые границы (привет от запуска Fallout 76).

6
QD19

Балаболы

3
Kypощyп

Про Старфилд Тодд точно такую же байду гнал. О результате того балабольства мы все прекрасно знаем.

2
Кей Овальд

Ну, то есть как обычно на релизе будет бэта-версия, которую потом будут ещё лет пять допиливать... А с Беседкой это вообще нужно умножать на два...

2
Бэтмен из Блавикена

Читай: "выпустим альфа-версию игры, которая обретёт вменяемый вид через 3-4-5 лет после релиза"

2
SergDZm

Игра будет раскрываться постепенно

1
Just-a-your-King

Представляю себе 2028* условный год, у нас вышло продолжение одной из величайших серии игр, которую ждали больше 15 лет и мы видим, что игра все так же любит загружать каждый дом и каждый данж на протяжении всей игры. И в это же время выйдет скорее всего ведьмак 4, если не раньше, где слово загрузка применяется только при запуске игры.

1
Nodas

Зато каждый данж и дом очень детализирован в отличии от того же ведьмака

0
Димка2010 Nodas

сейчас АИ будет эти дома наполнять из 5-10 шаблонных ручных сделанных вариантов и доводить эту генерацию до 100500 "уникальных" наполнений домов, пещер, участков земли, местности и т.д.

0
AleksandrLondon2077

Без модов игры Беседки средние , да, сайд квесты и исследование мира у них получается отлично , но в остальном, много недоработок. Это скорее не обычные игры , а площадка для мододелов , база на которую накатываешь моды для себя и получаешь игру мечты (ну почти).

1
Punisher1

Этот Сказочник Тод вам наговорит с три короба 1000 планет долгая поддержка и прочей воды он это умеет

1
Гейб 30 процентный

Короче опять будет старый движок…

0
Nodas

И хорошо ибо движок не старый, не старше юнити или анрила, а в старфилде так вообще его прокачали, уровень детализации сейчас один из топовых

-5
Пользователь ВКонтакте

Чую будет та ещë игра для вытягивания бабла с хреновым качество для 2030 годов . // Архатос Дэксадус

0
B e s i k

Вышел НЕ официальный патч для официального патча.Звучит как анекдот но на самом деле это реальная ноша Скайрима по сей день.Наверняка эта Скайримская болячка перекочует и в TES 6.

0