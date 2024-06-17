The Elder Scrolls 6 разрабатывается с учетом долгосрочной поддержки

Геймдиректор The Elder Scrolls VI Тодд Говард подтвердил, что Bethesda Game Studios планирует долгосрочную поддержку будущей ролевой игры.

Хотя Bethesda выпускает новые игры с открытым миром нечасто, они обычно пользуются огромной популярностью и живут в сердцах игроков долгие годы. Ярким примером служит Fallout 4, который пережил второе рождение в начале 2024 года.

В интервью MrMattyPlays Говард подчеркнул, что разработка The Elder Scrolls VI ведется с прицелом на долгосрочную перспективу.

Как именно будет осуществляться эта поддержка, пока не уточняется. Bethesda изучает опыт прошлых проектов, чтобы понять, как фанаты взаимодействуют с играми спустя годы.

По словам Говарда, речь идет не только о выпуске дополнительного контента и DLC, но и о создании игры, к которой игроки будут возвращаться снова и снова.

Мы знаем, что люди будут играть в нее долго,. Такая игра - это не просто контент, это нечто большее. Что она значит для вашего персонажа, для других вещей, чтобы вы могли сказать: 'Эй, а может ли это быть чем-то, к чему я вернусь?' Мы видим это на примере Skyrim и того, что люди делают в игре сегодня. Несмотря на свою популярность, что люди делают, когда возвращаются к ней после того, как отложили ее на несколько лет?

О The Elder Scrolls VI известно немного: она находится в разработке, анонсирована была на E3 2018, то есть находится в производстве уже очень давно.

Сейчас The Elder Scrolls VI - главный проект Bethesda Game Studios, наряду с Starfield и Fallout 76.