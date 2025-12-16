ЧАТ ИГРЫ
Kingmakers TBA
Экшен, Стратегия, Шутер, От третьего лица, Песочница, Средневековье
7.1 38 оценок

Netflix приобрел права на экранизацию Kingmakers - про спецназовца в средневековой Англии

AceTheKing AceTheKing

Издание Deadline сообщает о том, что стриминговый сервис Netflix приобрел права на создание полнометражного фильма по мотивам видеоигры Kingmakers, которая еще даже не вышла.

В игре рассказывается про спецназовца, который попадает в эпоху средневековой Англии и вмешивается в местные конфликты за престол. Геймплей игры сочетает в себе шутер от третьего лица и элементы стратегии, где игрок может командовать целыми армиями.

Созданием экранизации займется студия 21 Laps, основанная режиссером Шоном Леви, который также выступит одним из продюсеров фильма. Дата выхода и игры и фильма на данный момент неизвестна.

Комментарии:  5
Иваныч из Тулы

Надеюсь там сюжет будет такой же классный, как в одной известной книге:

3
DezkQ
3
Властелин Сосцов

на сколько помню была какая то анимеха на эту тему, но новость улыбнула)))

1
EvilRabbit

Врата: Там бьются наши воины

jax baron

ещё одни загнуться.