Netflix приобрел права на экранизацию Kingmakers - про спецназовца в средневековой Англии

Издание Deadline сообщает о том, что стриминговый сервис Netflix приобрел права на создание полнометражного фильма по мотивам видеоигры Kingmakers, которая еще даже не вышла.

В игре рассказывается про спецназовца, который попадает в эпоху средневековой Англии и вмешивается в местные конфликты за престол. Геймплей игры сочетает в себе шутер от третьего лица и элементы стратегии, где игрок может командовать целыми армиями.

Созданием экранизации займется студия 21 Laps, основанная режиссером Шоном Леви, который также выступит одним из продюсеров фильма. Дата выхода и игры и фильма на данный момент неизвестна.