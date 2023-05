Слух: Bethesda считает The Elder Scrolls: Blades успешной, компания будет развивать мобильное направление ©

В 2019 году Bethesda Softworks на мобильных платформах выпустила многопользовательскую мобильную ролевую игру The Elder Scrolls: Blades. Спин-офф культовой серии The Elder Scrolls для iOS и Android получил сдержанную волну популярности среди игроков и казалось о нем довольно быстро многие забыли, включая самих разработчиков. Проект до сих пор регулярно получает контентные обновления, но ничего глобального студия с ним не делает. Тем не менее, инсайдер под ником bogorad222 утверждает, что The Elder Scrolls: Blades считается внутри Bethesda крайне успешным проектом.

По словам автора утечек, ему удалось пообщаться с одним из бывших разработчиков Bethesda Softworks. На правах анонимности сотрудник рассказал об отношении компании к мобильному рынку, где сейчас руководство видит серьезные перспективы. Внутри компании The Elder Scrolls: Blades считается очень прибыльной, однако её пост-релизная поддержка не слишком удачной. Разработчики не собираются выпускать для игры крупных апдейтов или расширения, но в Bethesda очень заинтересованы этим направлением.

Вероятно, Bethesda рассматривает возможность выпуска новых игр для мобильных платформ. Компания может продолжить развивать серию The Elder Scrolls там или попытается представить совершенно новую игру, считает выбивший сотрудник. Как будет на самом деле, узнаем в ближайшем будущем.