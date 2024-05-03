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The Elder Scrolls Online 03.04.2014
Ролевая, Мультиплеер, MMO, От первого лица, Открытый мир
7.7 2 315 оценок

Празднование 10-летия TESO продолжается: геймеры могут получить особые подарки, включая уникальный дом

VovanVV1982
Новости

Домовладельцы по всему Тамриэлю могут бесплатно претендовать на Дом-оплот певца меча и дружелюбных гостей во время акции, посвященной 10-летнему юбилею мая.

Нет места лучше дома

Собрать дополнительную семью так же просто, как получить Оплот певца меча в рамках ежедневных наград за вход в этом месяце . Чтобы получить его, вам нужно будет войти в систему трижды в мае — не пропустите!

Конечно, чтобы превратить этот оазис в пустыне в свой новый дом, вам придется его украсить! К счастью, начиная с сегодняшнего дня вы можете приобретать различную мебель и гостей со скидкой во внутриигровом магазине Crown Store.

Приветливые хозяева

  • В период действия акции вы можете получить гостя-стража Некрома Мирасо во внутриигровом магазине Crown Store бесплатно.
  • После получения достижения «Планировщик вечеринки». Чтобы разблокировать это достижение, попросите трех игроков одновременно посетить ваш дом. Лучше начните рассылать приглашения!
  • Кроме того, вы также можете претендовать на гостя Алхимического дома бесплатно.
  • Разблокируйте этих двух гостей бесплатно!

Опирайтесь на свои усилия

В ходе юбилейного события ежедневные и еженедельные задания будут чаще включать в себя испытания, связанные с жильем, а награды за их выполнение будут увеличиваться. К ним относится размещение мебели.

Добро пожаловать домой

Испытайте огромное море возможностей для настройки и украшения, которые открываются вместе с владением собственным домом в Тамриэле во время юбилейного события — «Hearth & Home»! Не упустите свой шанс получить ценные бесплатные награды в период акции, которая продлится до 31 мая.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
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Самая скучная боевка которую я видел

2
Гасен

Иза боевки тупо ушел из игры, это просто жесть с лайт атаками.

0
Unicorling

Я её только удалил

0
VovanVV1982

да. это гемор скачать. весит прилично 126Гб ещё и после запуска докачивает и клиент ставит.

странно. зачем удалял не проверив что в этот месяц дадут? я новичок в игре и похоже из-за юбилей несколько месяцев ништяков раздают

2
Bambillo132

Ещё один склад под всякий мусор. С одной стороны, лучшая игра в жанре, с другой стороны кроме ковыряния мобов в игре делать не чего, быстро надоедает. Скачал только ради этих бонусов.

0
Brainstoun

В эту roвнину кто то играет? Соболезную . . .

0