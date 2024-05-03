Празднование 10-летия TESO продолжается: геймеры могут получить особые подарки, включая уникальный дом

Домовладельцы по всему Тамриэлю могут бесплатно претендовать на Дом-оплот певца меча и дружелюбных гостей во время акции, посвященной 10-летнему юбилею мая.
Нет места лучше дома
Собрать дополнительную семью так же просто, как получить Оплот певца меча в рамках ежедневных наград за вход в этом месяце . Чтобы получить его, вам нужно будет войти в систему трижды в мае — не пропустите!
Конечно, чтобы превратить этот оазис в пустыне в свой новый дом, вам придется его украсить! К счастью, начиная с сегодняшнего дня вы можете приобретать различную мебель и гостей со скидкой во внутриигровом магазине Crown Store.
Приветливые хозяева
- В период действия акции вы можете получить гостя-стража Некрома Мирасо во внутриигровом магазине Crown Store бесплатно.
- После получения достижения «Планировщик вечеринки». Чтобы разблокировать это достижение, попросите трех игроков одновременно посетить ваш дом. Лучше начните рассылать приглашения!
- Кроме того, вы также можете претендовать на гостя Алхимического дома бесплатно.
- Разблокируйте этих двух гостей бесплатно!
Опирайтесь на свои усилия
В ходе юбилейного события ежедневные и еженедельные задания будут чаще включать в себя испытания, связанные с жильем, а награды за их выполнение будут увеличиваться. К ним относится размещение мебели.
Добро пожаловать домой
Испытайте огромное море возможностей для настройки и украшения, которые открываются вместе с владением собственным домом в Тамриэле во время юбилейного события — «Hearth & Home»! Не упустите свой шанс получить ценные бесплатные награды в период акции, которая продлится до 31 мая.
Самая скучная боевка которую я видел
Иза боевки тупо ушел из игры, это просто жесть с лайт атаками.
Я её только удалил
да. это гемор скачать. весит прилично 126Гб ещё и после запуска докачивает и клиент ставит.
странно. зачем удалял не проверив что в этот месяц дадут? я новичок в игре и похоже из-за юбилей несколько месяцев ништяков раздают
Ещё один склад под всякий мусор. С одной стороны, лучшая игра в жанре, с другой стороны кроме ковыряния мобов в игре делать не чего, быстро надоедает. Скачал только ради этих бонусов.
В эту roвнину кто то играет? Соболезную . . .