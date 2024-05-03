Празднование 10-летия TESO продолжается: геймеры могут получить особые подарки, включая уникальный дом

Домовладельцы по всему Тамриэлю могут бесплатно претендовать на Дом-оплот певца меча и дружелюбных гостей во время акции, посвященной 10-летнему юбилею мая.

Нет места лучше дома

Собрать дополнительную семью так же просто, как получить Оплот певца меча в рамках ежедневных наград за вход в этом месяце . Чтобы получить его, вам нужно будет войти в систему трижды в мае — не пропустите!



Конечно, чтобы превратить этот оазис в пустыне в свой новый дом, вам придется его украсить! К счастью, начиная с сегодняшнего дня вы можете приобретать различную мебель и гостей со скидкой во внутриигровом магазине Crown Store.

Приветливые хозяева

В период действия акции вы можете получить гостя-стража Некрома Мирасо во внутриигровом магазине Crown Store бесплатно.

После получения достижения «Планировщик вечеринки». Чтобы разблокировать это достижение, попросите трех игроков одновременно посетить ваш дом. Лучше начните рассылать приглашения!

Кроме того, вы также можете претендовать на гостя Алхимического дома бесплатно.

Разблокируйте этих двух гостей бесплатно!

Опирайтесь на свои усилия

В ходе юбилейного события ежедневные и еженедельные задания будут чаще включать в себя испытания, связанные с жильем, а награды за их выполнение будут увеличиваться. К ним относится размещение мебели.

Добро пожаловать домой

Испытайте огромное море возможностей для настройки и украшения, которые открываются вместе с владением собственным домом в Тамриэле во время юбилейного события — «Hearth & Home»! Не упустите свой шанс получить ценные бесплатные награды в период акции, которая продлится до 31 мая.