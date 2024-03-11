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The Elder Scrolls Online 03.04.2014
Ролевая, Мультиплеер, MMO, От первого лица, Открытый мир
7.7 2 304 оценки

The Elder Scrolls Online: представлен официальный трейлер игрового процесса Scions of Ithelia

KAMA33
Новости

Исследуйте живой и разнообразный мир вместе с друзьями или отправляйтесь в самостоятельные приключения. Наслаждайтесь полным контролем над внешним видом и стилем игры вашего персонажа, от выбора оружия до освоения различных навыков , каждое действие будет влиять на вашу судьбу.

В сети появился трейлер The Elder Scrolls Online, где показано, что нового представляет DLC под названием Scions of Ithelia, который включает в себя два PvE-подземелья, Oathsworn Pit и Bedlam Veil. Подготовьтесь к новым историям, испытаниям и наградам. Примите вызов Малаката, защищая демиплан Обливиона в DLC подземелья Scions of Ithelia .

DLC подземелья Scions of Ithelia доступен на ПК с 11 марта 2024 года , на Xbox и PlayStation с 26 марта 2024 года.

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