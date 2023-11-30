Метроидвания Elderand добралась до консолей Xbox

Метроидвания, вдохновлённая произведениями Лавкрафта.

Отправляйтесь в кошмарный мир, изобилующий сокровищами и смертоносными существами. В игре большое внимание уделяется сражениям, основанном на навыках. Безрассудные исследователи будут наказываться раз за разом. Но не бойтесь, ваше умения будут улучшаться по мере того, как вы будете искать наиболее подходящий для себя стиль боя.

Ваше путешествие будет наполнено огромным количеством древних тайн. Прокладывая свой путь, помните одно: любопытство — ваш величайший союзник.