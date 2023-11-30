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об игре
Elderand 16.02.2023
5.5 28 оценок

Метроидвания Elderand добралась до консолей Xbox

monk70
Новости

Метроидвания Elderand стала доступна для Xbox Series и Xbox One в Microsoft Store, объявили издатель Graffiti Games и разработчики Mantra и Sinergia Games. Ранее игра была выпущена для Switch и ПК в Steam 16 февраля, а 26 сентября — для iOS и Android.

Используйте разнообразные орудия убийства и развивайте свои способности, а затем проверьте свои силы в борьбе с высокими и леденящими кровь боссами. Исследуйте запутанный мир Лавкрафта, окутанный тьмой и безумием. Настройте свой боевой опыт: от внешнего вида вашего персонажа до его навыков, характеристик и оружия. Слава и богатство ждут тех, кто сможет пролить достаточно крови и кишок, чтобы завоевать их.

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