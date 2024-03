Empire of the Ants помимо ПК выйдет на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S

Empire of the Ants, разрабатываемая Tower Five и издаваемая Microids, представляет собой новую видеоигру-стратегию в реальном времени, которая недавно была показана на конференции разработчиков игр. Выход запланирован на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК, хотя точная дата релиза пока отсутствует.

Проект навеян романом Бернара Вербера, который очаровал миллионы читателей своей увлекательной вселенной и размышлениями о человеческой природе. В роли муравья вы будете исследовать фотореалистичный миниатюрный мир природы и возглавить свой муравейник в стратегических битвах в реальном времени.