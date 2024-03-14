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об игре
Empire of the Ants 2024 г.
Стратегия
8.5 34 оценки

Empire of the Ants помимо ПК выйдет на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S

monk70
Новости

Empire of the Ants, разрабатываемая Tower Five и издаваемая Microids, представляет собой новую видеоигру-стратегию в реальном времени, которая недавно была показана на конференции разработчиков игр. Выход запланирован на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК, хотя точная дата релиза пока отсутствует.

Проект навеян романом Бернара Вербера, который очаровал миллионы читателей своей увлекательной вселенной и размышлениями о человеческой природе. В роли муравья вы будете исследовать фотореалистичный миниатюрный мир природы и возглавить свой муравейник в стратегических битвах в реальном времени.

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Empire of the Ants
2024 г.
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