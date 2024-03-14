Empire of the Ants помимо ПК выйдет на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S

Приступайте к миссии по спасению муравейника. Вам предстоит возглавить свой «народ» и помочь восстановить жилище после серии неудачных нападений. Вы должны расширять территории, а также защищать и развивать свой муравейник.

Вы будете сталкиваться с различными проблемами, для решения которых вам придётся проводить исследования, вырабатывать стратегии, вступать в схватки и даже заключать союзы с животными из окружающей среды. Будьте готовы к тому, что ваши противники будут использовать различные тактики, чтобы помешать вам достичь своей цели.