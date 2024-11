Стратегия Empire of the Ants получила релизный трейлер

Microids и Tower Five представили официальный релизный трейлер стратегии Empire of the Ants, который позволит вам ощутить вкус захватывающего мира, где каждое решение может означать жизнь или смерть для вашей колонии.

Видеоигровая адаптация бестселлера Бернарда Вербера Empire of the Ants вышла в раннем доступе для обладателей Deluxe-издания, официальный запуск состоится 7 ноября 2024 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Полностью оптимизированная для PlayStation 5 Pro с частотой до 60 кадров в секунду, эта игра обещает плавный игровой процесс и потрясающую графику.

Погрузитесь в миниатюрную экосистему в самом сердце леса Фонтенбло. Вы играете за 103 683-го муравья, решившего защитить свою колонию. В Empire of the Ants каждое решение имеет значение, каждое движение является стратегическим, а каждое завоевание демонстрирует ваше умение ориентироваться в мире, где маленькие сильны. Стратегия, исследование, сражения и союзы с местной фауной необходимы для преодоления многочисленных испытаний, ожидающих игроков.

Empire of the Ants предлагает игрокам стратегический опыт в реальном времени, вдохновленный культовой сагой Бернара Вербера. Игроки окунутся в волнующее приключение, в котором им предстоит вырастить колонию муравьев с помощью тактических и стратегических сражений в мире огромных масштабов. Стратегия, исследование, сражения и союзы с местной фауной имеют решающее значение для преодоления многочисленных испытаний, которые ждут игроков.