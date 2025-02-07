24 февраля на Steam Next Fest появится демоверсия Empyreal

Silent Games сделала крупное заявление о своей предстоящей экшен-RPG Empyreal. Это ее дебютный проект, и впервые играбельная демоверсия будет доступна во время Steam Next Fest, который начнется 24 февраля и закончится 3 марта. Это первый раз, когда кто-либо получил практический опыт с Empyreal, что позволило разработчикам получить ценные отзывы от тех, кто решил сыграть в демоверсию.

Разработчики также выпустили Dev Diary, где вы можете узнать немного больше о том, чего ожидать от Empyreal. В этом видео команда рассказывает о том, где происходит игра, и о настройках, в которых вы можете оказаться, а также о настройке персонажа и боях. Видео относительно короткое, длится три минуты.

В демоверсии Empyreal Steam Next Fest игрокам будет предоставлена ​​возможность опробовать все три архетипа оружия, которые есть в игре, а также различные наборы брони и способности, чтобы продемонстрировать некоторые из настроек, которые можно ожидать. Говорят, что демоверсия предоставит много контента, так как игроки также смогут посетить два важных места в игре, а также взглянуть на снаряжение для поздней стадии игры.

Это снаряжение для поздней игры считается редкой добычей, которую можно найти, но это все, что игроки узнают до выхода игры в конце 2025 года. На данный момент у игры нет установленной даты или окна релиза, но было сказано, что она выйдет в этом году.

Есть некоторые особенности, которые могут помочь определиться с выбором игры. Во-первых, это запоминающийся состав персонажей, где будут личные квестовые линии для вас. В зависимости от сделанного вами выбора, вы получите концовку каждого квеста.

Как уже упоминалось выше относительно системы добычи, будет доступно большое разнообразие снаряжения, где вы можете собирать определенные комплекты брони, которые дают вам мощные бонусы, если у вас есть все части. Кроме того, вы можете улучшать и модифицировать найденное снаряжение, что может помочь вам стать более сильным по мере исследования игры.

Empyreal выйдет на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5 в этом году.