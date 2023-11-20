Enclave HD появится на PlayStation 5 в начале декабря

Оригинальная версия Enclave была разработана Starbreeze Studios и выпущена в 2002 году на Xbox и в 2003 году на ПК. TopWare Interactive перевыпустила HD-версии для Windows, OSX, Linux и Nintendo Wii в 2012 году, и с тех пор было продано более 25 миллионов копий.

Версия ролевой игры от третьего лица Enclave HD для PlayStation 5 выйдет 5 декабря, сообщил издатель Ziggurat Interacitve.

Ролевая игра от третьего лица вернулась в своей лучшей форме с обновленной графикой, обновленным саундтреком и улучшениями качества игры, благодаря которым Анклав, разошедшийся многомиллионными тиражами, дошел до наших дней. Напряженные средневековые бои, построенные с учетом шести доступных вариантов классов для каждой фракции, проведут игроков через две отдельные кампании.

Кампании демонстрируют землю Селенхейма во всей ее раздробленной славе. Тысячу лет назад великий разлом разделил землю, разделив силы Света и Тьмы, защитив народ Селенхейма от злого наступления Дрег'Атара и сохранив мир. Возвращаясь в наши дни, можно сказать, что раскол, который поддерживал мир, начал закрываться. Теперь маловероятному герою предстоит восстать и решить судьбу Селенхейма — будь то история о доблестном воине, поражающем сердце тьмы, или о чемпионе зла, очищающем тех, кто недостоин его взгляда, решать игроку.