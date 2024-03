Ender Magnolia: Bloom in the Mist дебютировала в раннем доступе Steam

Сегодня студия Binary Haze Interactive и Live Wire объявила, что Ender Magnolia: Bloom in the Mist дебютировала в раннем доступе на ПК (Steam). Позже в этом году игра также будет доступна на PS4, PS5, XSX/S.

Появившись на рынке в 2021 году, Ender Lilies: Quietus of the Knights стала настоящим хитом. Метроидвания на тему мрачного фэнтези получила признание не только среди отраслевых критиков (средний рейтинг на Metacritic.com — 86/100), но и среди геймеров (94% отзывов, размещенных в Steam, положительные).

Поэтому неудивительно, что издатели из Binary Haze Interactive совместно со студией Live Wire решили развивать серию дальше. Продолжение под названием Ender Magnolia: Bloom in the Mist появится позднее в этом году. Игра будет доступна (по крайней мере, на начальном этапе) только на консоли Nintendo Switch.

Мы рекомендуем вам посмотреть трейлер игры, представленный на последней выставке Nintendo Direct.

По информации, предоставленной разработчиками, события Ender Magnolia: Bloom in the Mist происходят через несколько десятков лет после событий первой части. Игроки окажутся на земле, которой угрожают не только токсичные пары, но и смертоносные, похожие на машины существа.

Главной героиней Bloom in the Mist будет уже не Лили, а Лайлак – девушка, обладающая способностью исцелять зараженных. Она отправится на миссию по очистке земли. Вышеупомянутые оппоненты попытаются помешать ей достичь этой цели. Как и героиня Quietus of the Knights, Лайлак сможет использовать в бою способности поверженных врагов.

Интересно, что создатели поработали и над улучшением боевой системы. Благодаря этому во время игры игроки смогут оснастить управляемого ими персонажа одновременно четырьмя навыками (ранее в одном наборе можно было использовать до трех навыков).