Новый трейлер Endless Dungeon представляет персонажа Фасси ©

Фасси — один из героев командного тактического экшена в жанре рогалик Endless Dungeon. Фасси, или Фассонасанду, — Драккен, вид, когда-то населявший планету Возничего. Бесконечные сочли их достаточно интригующими, поэтому их ДНК была разбросана по десяткам лабораторий и десяткам систем для манипуляций — вот почему повсюду есть небольшие скопления Драккенов.

Большинство из них, включая семью Фасси, рады принести мир и процветание в свой маленький уголок космоса. Фасси путешествовал по галактике в поисках ингредиентов для зелий и эликсиров. Сегодня, немного более уравновешенный, но все еще амбициозный, он ищет рецепты легендарных миксологов и легендарный напиток.

Фасси может как поддерживать, так и атаковать: его навыки позволяют ему максимально эффективно использовать своих товарищей по команде, нанося при этом значительный урон противнику.

Веди себя прилично! (Пассивная техника) — Для каждого монстра в одной комнате Проницательность увеличивается (до предела).

Ещё один шот (Специальная техника) – бросает напиток в выбранного героя. Это увеличивает скорострельность героя и урон от атаки в зависимости от количества монстров в комнате (до предела).

Потасовка в пабе (совершенная техника) — ближайшие монстры будут атаковать друг друга, а эффективность ближайших героев увеличится.

Endless Dungeon выйдет 19 октября 2023 года на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 и PS5. Версия для Nintendo Switch пока не имеет даты выпуска. Закрытое бета-тестирование начнется 7 сентября и будет доступно до 18 сентября 2023 года. Доступ предоставляется тем, кто оформил предварительный заказ Last Wish Edition игры в Steam или EGS.