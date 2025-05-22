SEGA удалила защиту Denuvo из космического roguelike-шутера Endless Dungeon

Как стало известно, сегодня компания SEGA и Amplitude Studios выпустили обновление для PC-версии космического roguelike-шутера Endless Dungeon в котором удалили защиту Denuvo. SEGA редко удаляет защиту Denuvo из своих игр, что делает этот случай довольно интересным.

Создатели игры отметили, что игра перестала работать с Denuvo на последнем обновлении Windows 11, поэтому разработчики решили не заниматься поиском причин несовместимости, а просто удалили защиту из игры, что в итоге решило все проблемы.

Издатель удалил защиту из Endless Dungeon спустя 1,5 года после релиза игры - всё это время она оставалась не взломанной. Размер dll-файла игры после удаления защиты уменьшился на 345 МБ.