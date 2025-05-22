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Endless Dungeon 19.10.2023
Экшен, Тактика, Вид сверху, Научная фантастика
6.1 29 оценок

SEGA удалила защиту Denuvo из космического roguelike-шутера Endless Dungeon

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, сегодня компания SEGA и Amplitude Studios выпустили обновление для PC-версии космического roguelike-шутера Endless Dungeon в котором удалили защиту Denuvo. SEGA редко удаляет защиту Denuvo из своих игр, что делает этот случай довольно интересным.

Создатели игры отметили, что игра перестала работать с Denuvo на последнем обновлении Windows 11, поэтому разработчики решили не заниматься поиском причин несовместимости, а просто удалили защиту из игры, что в итоге решило все проблемы.

Издатель удалил защиту из Endless Dungeon спустя 1,5 года после релиза игры - всё это время она оставалась не взломанной. Размер dll-файла игры после удаления защиты уменьшился на 345 МБ.

8
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Alex40001

лучшеб с тотал вара его убрали

6
samosan

Убирают из непопулярных проектов,где продаж уже нет и пиратство может даже на руку сыграть,как реклама.Тотал вар же отлично продаётся и в ближайшие годы никто защиту не снимет.

5
ZAUSA
лучшеб с тотал вара его убрали

Зачем? Чтобы бесплатно поиграть?)

2
Egik81

Видимо совсем хреново с проектом дела. Как правильно сказал Автор Сега редко удаляет защиты со своих проектов тем более если они успешно продаются.

Интересно насколько возрасла производительность...

1
Беккер5443

Блин показалось что SEGA удалила Denuvo из Sonic origins, Superstars.

Вазген строитель

Вышла игра без дерьнуво - качаю пиратку.
Игра вышла с дерьнуво - жду когда удалят дерьнуво или сломают, чтобы скачать пиратку

shurasick876
Создатели игры отметили, что игра перестала работать с Denuvo на последнем обновлении Windows 11

Где-то в микрософте сидят истинные пираты)

Gords

Ну и как, помогла багонува с продажами? Или спустили миллионы в унитаз просто так?