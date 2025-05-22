SEGA удалила защиту Denuvo из космического roguelike-шутера Endless Dungeon

Как стало известно, сегодня компания SEGA и Amplitude Studios выпустили обновление для PC-версии космического roguelike-шутера Endless Dungeon в котором удалили защиту Denuvo. SEGA редко удаляет защиту Denuvo из своих игр, что делает этот случай довольно интересным.
Создатели игры отметили, что игра перестала работать с Denuvo на последнем обновлении Windows 11, поэтому разработчики решили не заниматься поиском причин несовместимости, а просто удалили защиту из игры, что в итоге решило все проблемы.
Издатель удалил защиту из Endless Dungeon спустя 1,5 года после релиза игры - всё это время она оставалась не взломанной. Размер dll-файла игры после удаления защиты уменьшился на 345 МБ.
лучшеб с тотал вара его убрали
Убирают из непопулярных проектов,где продаж уже нет и пиратство может даже на руку сыграть,как реклама.Тотал вар же отлично продаётся и в ближайшие годы никто защиту не снимет.
Зачем? Чтобы бесплатно поиграть?)
Видимо совсем хреново с проектом дела. Как правильно сказал Автор Сега редко удаляет защиты со своих проектов тем более если они успешно продаются.
Интересно насколько возрасла производительность...
Блин показалось что SEGA удалила Denuvo из Sonic origins, Superstars.
Вышла игра без дерьнуво - качаю пиратку.
Игра вышла с дерьнуво - жду когда удалят дерьнуво или сломают, чтобы скачать пиратку
Где-то в микрософте сидят истинные пираты)
Ну и как, помогла багонува с продажами? Или спустили миллионы в унитаз просто так?