Создатели космического вестерна Endless Dungeon выпустили новую песню из саундтрека ©

Тактический экшен-рогалик Endless Dungeon выйдет на ПК и консоли через неделю. Чтобы поднять игрокам настроение, была выпущена новая песня «Endless» из саундтрека, написанного певицей и автором песен Лерой Линн (известной по сериалу «Настоящий детектив» канала HBO) и штатным композитором Amplitude Studios Арно Роем.

Песни из уникального интерактивного саундтрека исполняются внутриигровым оркестром в салоне, где игроки могут улучшать свое оружие, общаться с другими персонажами и потягивать укрепляющие напитки между забегами. Чем дальше вы продвигаетесь, тем больше музыкантов и песен будет разблокировано, чтобы поднять вам нужное настроение, прежде чем вы вернетесь на станцию и повторите попытку. В группе даже присутствует 3D-аватар самой Леры, чей меланхоличный вокал — приятная награда после череды тяжелых сражений.

Endless Dungeon — это тактический экшен в жанре рогалик с элементами защиты башни. Играйте в одиночку или в кооперативе с двумя друзьями и пройдите через загадочную космическую станцию, на которой вы застряли. Защитите своего кристального бота от волн нападающих монстров. Если он умрет, умрешь и ты, поэтому позаботься о нем.

Endless Dungeon выйдет 19 октября для ПК и консолей, а полный саундтрек будет доступен на всех потоковых сервисах.