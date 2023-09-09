Стартовала закрытая бета-версия тактического научно-фантастического рогалика Endless Dungeon ©

Закрытая бета-версия Endless Dungeon, тактического научно-фантастического рогалика с элементами Tower Defense в стиле вестерна, наконец-то доступна. До 18 сентября игроки смогут сражаться на станции в одиночку или с друзьями в кооперативе для 3 игроков.

В Endless Dungeon вы окажетесь на борту загадочной заброшенной космической станции. Ваша цель — изо всех сил пробиться к выходу, защищая свой кристалл от бесконечных волн монстров… или умереть, пытаясь, перезагрузиться и попробовать еще раз.

Эта закрытая бета-версия — ваш последний большой шанс опробовать игру перед ее выпуском на ПК и консолях 19 октября.