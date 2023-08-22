Закрыта бета Endless Dungeon стартует на ПК 7 сентября ©

Берите оружие, арканьте друзей и приготовьтесь отправиться в неизведанные края. Amplitude Studios сообщила, что закрытое бета-тестирование Endless Dungeon будет проходить с 7 по 18 сентября.

ENDLESS Dungeon — это тактический экшен в жанре rogue-lite с элементами защиты башни. Вы оказываетесь на таинственной заброшенной космической станции. Ваша цель — пробиться к выходу, защищая свой кристалл от нескончаемых волн монстров, или умереть, перезагрузившись, и попробовать еще раз.

Приготовьтесь испытать свои силы против новых боссов и монстров и даже начать открывать для себя обрывки знаний о станции. Кроме того, игроки, оформившие предварительный заказ в Steam, также получат два бесплатных пропуска для друзей, чтобы они могли играть вместе с ними в сетевой игре.

Эта закрытая бета-версия предназначена только для ПК, а ENDLESS Dungeon выйдет на ПК и консолях 19 октября.

Любой, кто оформит предварительный заказ игры Last Wish Edition в Steam или Epic Games Store, получит доступ к закрытому бета-тестированию и всему его пикантному контенту: