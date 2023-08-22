Закрыта бета Endless Dungeon стартует на ПК 7 сентября

Берите оружие, арканьте друзей и приготовьтесь отправиться в неизведанные края. Amplitude Studios сообщила, что закрытое бета-тестирование Endless Dungeon будет проходить с 7 по 18 сентября.
ENDLESS Dungeon — это тактический экшен в жанре rogue-lite с элементами защиты башни. Вы оказываетесь на таинственной заброшенной космической станции. Ваша цель — пробиться к выходу, защищая свой кристалл от нескончаемых волн монстров, или умереть, перезагрузившись, и попробовать еще раз.
Приготовьтесь испытать свои силы против новых боссов и монстров и даже начать открывать для себя обрывки знаний о станции. Кроме того, игроки, оформившие предварительный заказ в Steam, также получат два бесплатных пропуска для друзей, чтобы они могли играть вместе с ними в сетевой игре.
Эта закрытая бета-версия предназначена только для ПК, а ENDLESS Dungeon выйдет на ПК и консолях 19 октября.
Любой, кто оформит предварительный заказ игры Last Wish Edition в Steam или Epic Games Store, получит доступ к закрытому бета-тестированию и всему его пикантному контенту:
- 4 героя для воплощения, а также первый контент Hero Quest.
- 15 типов монстров, с которыми вам предстоит столкнуться (из множества жуков, клякс и ботов)
- 5 районов для изучения (Астральная Гавань, Сад Преданности, Трудовая Колония, Процедурная Фабрика, Инкубатор Жизни)
- 2 босса, которых нужно разбить... или быть раздавленным! (смотрительница клетки, мама-жук)
- Кооперативный мультиплеер до 3 игроков