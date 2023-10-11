Авторы Enlisted запустили событие "День рождения Айзека Льюиса"

Только с 11 по 17 октября 2023 года в онлайн игре Enlisted доступен ивент "День рождения Айзека Льюиса", посвященный выдающемуся конструктору. Выполнив 3 этапа задач можно получить заявки и бустеры.

Наиболее известным изобретением инженера стал пулемёт Льюиса с вращающимся барабанным магазином и воздушным охлаждением. Оружие массово производили в Англии с 1915 года.

Пулемёт получил культовый статус и успешно применялся до Второй мировой.

Сыграйте в режиме "Отряды", выполняя поставленные задания трёх этапов. Вознаграждением станут бустеры, заявки на смену внешности, улучшение солдат, вооружение.

Также продолжается ивент Прибыло пополнение с наградными парашютистами для кампании Битва за Тунис.