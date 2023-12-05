Состоялся релиз обновления "Новый Enlisted"

4 декабря 2023 года исторический онлайн шутер Enlisted получил масштабное обновление, полностью преобразующее основы игры.
Разработчики изменили концепцию кампаний, предложив более простой вариант стран участниц. Реализовано дерево исследования за Германию, США, СССР и Японию.
Существенно улучшен матчмейкинг, сохранена историческая аутентичность и учитывается мощность оружия сторон. Благодаря изменениям в экономике создана единая валюта Серебро для покупки и улучшения солдат, оружия, снаряжения и техники.
Полностью переработали прокачку отрядов и солдат, теперь каждый боец настраивается более детально.
Дополнительно ввели несколько образцов вооружения, улучшили звук, визуальные эффекты, ИИ врагов, локации, редактор.
всё хочу поиграть и попробовать- её без доната можно играть как например chivalry 2 или predator hunting grounds?
Чивка и хищник платные, там доната кроме шмотизма нет. Энлистед бесплатный, я чутка поиграл, каток 10-15 - показалась слишком легкой, ибо походу вместо игроков ботов на начальных этапах пихают, дальше я думаю начнутся донатные качели, но это догадка..