Состоялся релиз обновления "Новый Enlisted"

Многопользовательский шутер, основанный на событиях второй мировой войны. Игрокам удастся ознакомиться с экипировкой и снаряжением самого жестокого мирового конфликта, приняв участие в тщательно воссозданных сражениях.

В сражениях Enlisted одновременно участвуют десятки отрядов с разной специализацией. Пехота, бронетехника и авиация сражаются вместе, и за одну игровую сессию вы можете попробовать сразу несколько ролей.