Souls-подобная Enotria: The Last Song обзавелась системными требованиями для ПК

Jyamma Games раскрыла системные требования для ПК Souls-подобной Enotria: The Last Song, которая выйдет 21 августа. Для игры с разрешением 720p/30 кадров в секунду при низких настройках вам понадобится Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 5 1400 с 16 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce GTX 1080 или AMD Radeon RX 580. Тем, кто ориентируется на разрешение 1080p/60 кадров в секунду с высокими настройками, подойдет Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 3600 с 16 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce 2080, AMD Radeon RX 7600 XT или INTEL Arc A770. Наконец, для игры потребуется 50 ГБ свободного места на диске.
Минимальные:
- Требуется 64-битный процессор и операционная система.
- ОС: 64-битная Windows 10.
- Процессор: Intel Core i5-6600 (3,3 ГГц) или AMD Ryzen 5 1400 (3,2 ГГц)
- Память: 16 ГБ ОЗУ
- Графика: NVIDIA GeForce GTX 1080 6 ГБ или AMD Radeon RX 580 8 ГБ
- DirectX: версия 12
- Хранилище: 50 ГБ свободного места.
- Дополнительные примечания: 720p/30 кадров в секунду, настройки низкого качества.
Рекомендуемые:
- Требуется 64-битный процессор и операционная система.
- ОС: 64-битная Windows 10.
- Процессор: Intel Core i7-8700 (3,2 ГГц) или AMD Ryzen 5 3600 (3,6 ГГц)
- Память: 16 ГБ ОЗУ
- Графика: NVIDIA GeForce 2080 или AMD Radeon RX 7600 XT или INTEL Arc A770.
- DirectX: версия 12
- Хранилище: 50 ГБ свободного места.
- Дополнительные примечания: 1080p/60 кадров в секунду, настройки высокого качества.
В этой игре игроки смогут надеть маски своих павших врагов, чтобы взять на себя их роли. По словам разработчиков, это откроет новые способы игры, каждый из которых имеет свои сильные и слабые стороны. На момент запуска в игре будет более 30 масок, и вы сможете в любой момент переключаться между тремя настраиваемыми комплектами снаряжения.
Игроки также смогут расширить свой стиль игры благодаря уникальному набору талантов на Пути новаторов. В игре будет 68 навыков, предлагающих более 150 миллионов различных комбинаций билдов. Игра также предложит более 30 аспектов для динамического изменения вашей основной статистики, а также более 120 видов оружия, 8 различных классов оружия, 45 заклинаний, 8 модификаторов парирования.
150 лямов комбинации билдов... когда такое заявляют, то жизнеспособных бывает меньше десяти.
Версию на 6 ГБ не помню, что-то новенькое
вероятно опечатка и там народная 1060 6гб и рх 580
аххах как может быть что gtx 1080 при 720 р низких идет в 30 кадров а rtx 2080 идет на высоких в 60 кадров?????еще и 1080 у них с 6 гигами))))наверное это была gtx 1060 они хотели сказать но протупили как всегда //// по идеи если у 2080 будет 60 фпс тогда на тех же настройках у 1080 будет минимум 30 -40 фпс (тесты гляньте в тяжелых играх ..в онлайн 2080 быстрее чуть больше но это же не онлайн игра
Лучше бы слешеры типа DMC пилили ,только стеллар на горизонте и то на плойке.Соулс драчильня то про пинокио, то ещё какую то туфту.Ебу дали уже,продажи Елдена покоя не дают.