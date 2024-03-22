Souls-подобная Enotria: The Last Song получила новую дату релиза в свежем геймплейном трейлере

Разработчики итальянской команды Jyamma Games объявили новую дату выхода Enotria: The Last Song. Souls-подобный экшен, вдохновленный фольклором Италии, выйдет на PS5 и ПК в Steam и Epic Games Store 21 августа 2024 года. Мало того, разработчики также подтвердили, что вскоре будет доступна бесплатная демоверсия.
Анонс сопровождался трейлером игрового процесса, демонстрирующим некоторые битвы с боссами и захватывающие декорации, и все это сопровождается звуковым сопровождением, вдохновленным южной Италией.
Enotria: The Last Song — это Souls-подобная игра с сеттингом, атмосферой и музыкой, очень напоминающими итальянский фольклор и культуру. В этом смысле разработчики предпочитают определять ее как «summer-souls», то есть игру, сочетающую в себе красоту итальянского лета с мрачностью, присущей поджанру, рожденному благодаря играм FromSoftware.
Помимо стандартной версии, эксклюзивно в Epic Games Store можно приобрести Deluxe Edition, которое включает в себя 72 часа доступа до даты релиза, цифровоq саундтрек и артбук, а также ряд дополнений, которые включают в себя наборы эксклюзивных раскрасок оружия, материалы для улучшения и многое другое.